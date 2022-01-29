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春節觀賞高雄燈會 團體與自由行推薦行程大公開

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「2022台灣燈會在高雄」作品之一，駁二藝術特區內的「巨人的夢幻花園」。圖／高市府提供
「2022台灣燈會在高雄」作品之一，駁二藝術特區內的「巨人的夢幻花園」。圖／高市府提供

春節9天連假來了！雖然天公不作美，可利用空檔時間規畫來高雄欣賞台灣燈會遊程。高雄市觀光局與多家旅行社合推20條2天1夜遊程，透過網路公開票選，可樂旅行社遊程獲得最高票推薦，白天暢遊漯底山自然公園、蚵仔寮觀光漁港，晚上住宿愛河畔旅店欣賞燈會夜景，其他旅行社的搭船遊港及結合茂林紫蝶幽谷的行程也有不少網友支持；自由行則推薦哈瑪星、鹽埕埔與左營眷區等地，適合年輕人穿越古今，深入踏訪高雄歷史。

團體旅遊部分，為激發旅行業者們的創意表現力，高雄市觀光局舉辦燈會遊程競賽，山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、非凡旅遊、易遊網、東南旅遊、雄獅旅遊及輕鬆假期等旅行社規畫團體出遊行程提供民眾票選。

網友票選結果出爐，可樂旅遊獲得6萬票高人氣，行程涵蓋漯底山自然公園、蚵仔寮觀光漁港、華一休閒農場、打狗英國領事館等地，晚上則是入住愛河灣畔商旅，近距離欣賞愛河灣燈區的璀璨與瑰麗，2天1夜行程只要2199元，網站上另有其他組合行程可報名。

輕鬆假期及山富旅遊分獲二、三名，除觀賞衛武營及愛河灣2大燈區燈會作品外，另造訪冬季賞蝶的人氣景點茂林紫蝶幽谷、船遊港灣等行程。

自由行部分，高市觀光局舉辦「少年旅行家‧高雄隨意遊」遊程競賽，號召高中職及大學生開發20條新興遊程。第一名遊程，【DAY-1】高鐵左營站→高雄市立歷史博物館→午餐左咖啡x夜間部→永添藝術·金馬賓館當代美術館→鹽埕第一公有市場→打狗英國領事館→晚餐-溫咖裏→愛河貢多拉船→塩·泊思行旅。【DAY-2】早餐-小堤咖啡→再見捌捌陸-台灣眷村文化園區→將軍好宅→午餐-芒果咖秋、高雄孔廟-西廡→見城館→下午茶-杏福巷子→伴手禮-中外餅舖文創館→晚餐-羣島Shaka islands。

第二名遊程，【DAY-1】高鐵左營站→理歐 111 民宿 /鹽埕駁二館→金馬賓館→舊三和銀行高雄支店、哈瑪星貿易商大樓、新濱·駅前→打狗英國理事館→棧庫群、駁二、大港橋。【DAY-2】果貿社區→鐵路綠園道→高雄市立美術館→左營舊城、見城館、蓮池潭→高鐵左營站。詳情可上高雄旅遊網爬文研究。

台灣燈會場地之一，愛河灣美麗夜景，可搭船遊港灣賞燈會。圖／高市觀光局提供
台灣燈會場地之一，愛河灣美麗夜景，可搭船遊港灣賞燈會。圖／高市觀光局提供
「2022台灣燈會在高雄」作品之一，魯凱族藝術家安聖惠作品「南島之眼」，設置在衛武營燈區。圖／高市府提供
「2022台灣燈會在高雄」作品之一，魯凱族藝術家安聖惠作品「南島之眼」，設置在衛武營燈區。圖／高市府提供
台灣燈會場地之一，衛武營都會公園內的360度沉浸光影劇場。圖／高市觀光局提供
台灣燈會場地之一，衛武營都會公園內的360度沉浸光影劇場。圖／高市觀光局提供

愛河 台灣燈會 旅行社

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