春節加燈會 高雄人車增加 12處風景區設交管

春節連續假來臨，加上台灣燈會2月1日起在高雄舉行，高雄市警局對高雄12處風景名勝周邊道路，規畫交通疏導措施。另因今天返鄉過年的人車增加，增員在國道1號、國道3號、國道10號及台88快速道路等重要交流道疏導交通。

國道1號、國道10號及台88周邊道路，在連假開始，因返鄉車輛多，今天上午在國道1號中正、九如及楠梓交流道已明顯出現返鄉車潮。

高雄市警局分析歷年春節假期交通狀況，明天小年夜及1月31日除夕，三鳳中街年貨大街、鹽埕區新樂街市集周邊道路、2月1日大年初一上午時段，國10末端及美濃區中興路往六龜方向路段，下午3點至下午6點，駁二特區、旗津景點、崗山之眼、義大世界等景點周邊道路2月2日大年初二回娘家，上午9點到下午1點、下午2點到下午5點，國1、國10、台88等部分路段，可能出現車流壅塞。

2月3日大年初三、2月4日初四下午1點到下午6點，高雄市警方在國道北上匝道，將實施高乘載管制措施，台88快速道路西向連接國道1號，以及鼓山哈瑪星、旗津等景點也可能車多壅塞、大年初五，鹽埕區駁二景點周邊在下午4點到6點也將車多。

高雄市警交通大隊表示，由於台灣燈會2月1日起在高雄登場，警方對年貨市集三鳳中街、西子灣、哈瑪星、棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口、藤枝二集團櫻花公園、大樹舊鐵橋等風景區周邊道路，以及銜接國道1號、3號、10號、台88快速道路等交流道，沿線規劃警力加強疏導交通，全天加強監控車流因應車流變化。

台灣燈會在高雄有「高雄港愛河灣區」及「衛武營國家藝術文化中心」雙主場，警方預估將湧入人潮，在靠近高雄港愛河灣燈區的鹽埕區公園路以南、七賢路以東的區域設交管、在靠衛武營燈區的國泰路南向慢車道、南京路南向慢車道，禁止停車。