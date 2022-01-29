桃園永安海螺館新景點 連假車潮多可利用APP避免塞車

今年春節連假期今起至2月6日長達9天，桃園新屋永安漁港及綠色隧道景點，每逢假日車潮及採買漁貨車潮，讓附近交通容易壅塞，今年更加上永安漁港北岸的永安海螺文化體驗園區，提供民眾拍照打卡的好去處，楊梅警分局也提醒，連假期間將對永安漁港周邊道路、中山西路、臺61線加強疏導，請民眾耐心等候。

去年3月竣工的海螺館，以「海螺」的曲線外殼為造型吸睛，擁有戶外觀景台可欣賞永安漁港的夕陽，雖未開館仍已吸引眾多遊客拍照、打卡，成為民眾去永安漁港的必朝聖景點。

楊梅警分局表示，警方將於春節連續假期針對永安漁港周邊道路、中山西路、臺61線加強疏導，且增派義交於重要路口協助引導車流，請民眾保持耐心並配合警察指揮，春節期間短程移動的民眾可多利用平面道路，並收聽警察廣播電臺、大樹下廣播電臺、輕鬆廣播電臺等廣播媒體，亦可利用1968等APP程式或楊梅分局永安派出派出所FaceBook粉絲專業掌握即時路況，避開易擁塞路段，使旅程更加舒適與快樂。