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春節連假首日 國5、蘇花路廊交通順暢

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
蘇澳警方在蘇花改路段進行交通疏導。圖／警方提供
蘇澳警方在蘇花改路段進行交通疏導。圖／警方提供

春節9天連假今天登場，宜蘭、花蓮天氣陰雨綿綿，今天早上國道5號全線平均時速有60公里。至於蘇花路廊交通順暢，清晨5點起逐漸出現南下車潮，蘇澳警方在蘇花改沿線路段進行交通疏導。

高公局表示，此次春節假期的天數長，除夕為連假第3天，國道5號往宜花地區的返鄉車潮較為分散，今天早上的車流相較以往連假首日少，全線平均時速維持有60公里。

蘇花路廊南下車流今天清晨5點起出現，截至早上10點，南下宜蘭往花蓮方向車流量為6032輛、北上花蓮往宜蘭方向有941輛。四工處說，今天南下車流量仍有7400輛通行需求，相較去年春節連假交通量降低約2成。

蘇澳警方在蘇花改沿線路段，規劃警力、義交人員加強交通疏導。警方提醒，宜蘭連日雨勢不斷，容易發生零星落石或路樹倒塌等情形，用路人行駛蘇花路廊山區路段時，務必開啟車燈、減速慢行、保持適當安全距離，以確保行車安全。

春節連假首日，蘇花路廊交通順暢。圖／警方提供
春節連假首日，蘇花路廊交通順暢。圖／警方提供
春節連假首日，蘇花路廊出現南下車流。圖／民眾提供
春節連假首日，蘇花路廊出現南下車流。圖／民眾提供

連假 宜蘭 蘇花路廊

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