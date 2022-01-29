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影／無患子生技老董開箱珍藏絕版小汽車 春節開放參觀

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影

春節到來，本土清潔保養品大廠無患子生技老董王高榮，在老家台南安定成立「古寶無患子故事館」；今年過年期間將首次展出他個人珍藏多年的「珍藏絕版小汽車」，大年初一到初六開放參觀。

王高榮為了這一次展出，開箱許多收藏多年從未見天日的絕版小汽車：有美國職棒大聯盟、日本職棒阪神虎、隱藏版反恐車隊、日本警察車隊、霹靂遊俠復古小汽車、BenzA-Class Four Season紀念套組COMME CA ISM時尚品牌設計車款、迪士尼造型小汽車等。

「相信很多人尤其年輕人一定從未看過，以後也很難再看到」，王老闆說，因為展出的幾乎都是已經絕版不再生產多年，其中有些是花了很多心力才收集到，而且那個都已經是多年前的事了。

除了各種絕版的小汽車，王高榮還展出他收藏的「日本動漫公仔」海賊王、鬼滅之刃、美少女戰士等等，「相信動漫迷不會錯過」。另外還有王董多年珍藏的「日本軌道車」，讓人看到眼花繚亂。

王高榮民國82年開始收藏「生肖紀念套幣」，一直收集到109年，這次也將連同1976年的「美國建國200年紀念套幣」、「原住名紀念套幣」等多年珍藏品開放參觀。

王高榮認為很多台灣早期民眾DIY的滾鐵圈、罐頭獨輪車、魯班榫、跳橡皮筋等「古早童玩」現在年輕人都不知道也沒玩過，這次也提供讓親子同樂，還有放大版的絕版小汽車立牌讓民眾自拍。

「無患子故事館」有詳細說明讓參觀者了解什麼是無患子，如何運用這項早期民間很普遍的天然清潔劑原料；無患子生技也配合舉辦特賣會，各項產品特價優惠。開放參觀時間2月1日到6日上午九點到下午五點；地點在南安國小旁，電話：06-5923840。

無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮也準備古早童玩要讓民眾體驗。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮也準備古早童玩要讓民眾體驗。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
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無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
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無患子生技也配合舉辦特賣會，各項產品特價優惠。記者周宗禎／攝影
無患子生技也配合舉辦特賣會，各項產品特價優惠。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
無患子老董王高榮開箱珍藏多年各式絕版小汽車，春節開放參觀。記者周宗禎／攝影
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