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春節9天連假今起展開 墾丁旅宿業喜迎高住房

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
春節9天連假今天展開，屏東墾丁今、明天住房率有七至八成，除夕至初四逾九成，為因應墾丁大街人潮，警方晚上將實施人車分流。記者潘欣中／攝影
春節9天連假今天展開，屏東墾丁今、明天住房率有七至八成，除夕至初四逾九成，為因應墾丁大街人潮，警方晚上將實施人車分流。記者潘欣中／攝影

疫情中起起伏伏的旅宿業，才熬過Delta變種病毒帶來的衰退開始回暖，又遇上新變種病毒Omicron，本土疫情最近延燒，對農曆春節旅宿業造成衝擊，南台灣指標性旅遊景點屏東墾丁地區，訂房率一度下滑逾兩成，因疫情警戒未升三級，加上疫苗施打普及，訂房率又回升，春節9天連假今起展開，本周六、日住房率有七至八成，除夕至初四則回升至逾九成。

墾丁指標性的星級飯店凱撒、福華、夏都度假飯店，農曆除夕至初四的住房率原已滿房，已達過去的「高標」水準，但隨著本土疫情升溫，部分遊客從觀望到退訂，一度下滑至八成以下，還好這幾天訂房又陸續回升，初一至初三甚至近滿房，小年夜及大年初五之後的住房也有七成以上；墾丁核心區民宿亦然。

墾丁一家五星飯店主管說，去年5月中旬起全國升三級警戒，屏東又受到Delta變種病毒爆發影響，重創暑假旺季，旅宿業者營業額重創逾三成，期待春節連假滿房彌補去年損失，沒想到Omicron變種病毒來攪局，這陣子疫情持續延燒，退房率一度高達兩成，心情七上八下，還好中央宣布二級警戒延至2月7日，之前訂不到的遊客開始回補，訂房率逐漸回升。

墾丁民宿業者吳明煌說，一周前退房或延期已經高達五成，主要是親子客層，還好二級警戒延至2月7日，加上疫苗覆蓋率提升及口服藥陸續抵達台灣，民眾信心回升不少，這幾天訂房陸續回升，業者和旅客都做好防疫措施，別在年後發生疫情失控狀況。

春節9天連假今天展開，冬季相對溫暖的屏東墾丁，今、明天住房率有七至八成，除夕至初四逾九成。 記者潘欣中／攝影
春節9天連假今天展開，冬季相對溫暖的屏東墾丁，今、明天住房率有七至八成，除夕至初四逾九成。 記者潘欣中／攝影

疫情 墾丁 訂房

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