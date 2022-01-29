春節9天連假首日交通量比往年少9% 王國材推估3原因

今天是春節九天連假的第一天，交通部長王國材一早視察位於新北泰山的高速公路局北區交控中心。他說，今天交通量比往年少9%，推估與假期分散、天候跟國道建設有關。但他還是建議用路人出發前要看「1968」，並善用西濱快速道路。

面對媒體問及今天視察狀況，王國材說，昨天交通量少比往年少3%，今天到上午10時少9%。國道路況良好，初步分析是除夕前有三天，分散車潮，還有天候因素，加上今年有五個國道建設完工。

王國材說，高公局分析初一到初三湧南下車潮，初三到初五則是北向車潮，預估交通狀況會比較差。他建議所有人要看「1968」路況，還有善用西濱快速道路，是很好的替代道路，包含廟宇、濕地、漁港都在內，是幸福的休閒公路，塞車時可以透過東西向走台61，用輕鬆方式返鄉。

王國材說，他有跟高公局討論，很多交通會延誤因為在處理事故上面，事故處理效率要好，包含很快排除不要占用車道，希望把這個當最重要部分執行，不要發生車禍後有很多爭議，在現場耽誤很多人的時間。