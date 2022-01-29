注意！桃園7處區間測速 過年後這2地率先恢復執法開單

區間測速因資安疑慮等因素去年起全面停用，桃園市原一共設有7處路段執法，近期台3線大溪、龍潭2處率先通過檢定、取得資安證明，將於年後2月16日起正式恢復執法，警方表示2處測速距離各約1公里，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，呼籲民眾減速別跟荷包過不去。

桃園市警察局交通大隊指出，首先重啟的區間測速分別位於「台3線大溪區30.5K至31.8K」及「台3線龍潭區50.5K至51.7K」，2處執法路段大約都是1公里左右，速限各為50公里、60公里，超速依據道路交通管理處罰條例可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。

警方說，台3線大溪、龍潭設置的2處區間測速，是因當地位處山區，路段上、下坡還有多處彎道，過去經驗車輛很容易超速發生意外，而這2處的區間測速裝置去年底已經通過法定度量衡檢定，今年初也取得資安驗證相關報告，因此率先重啟，將於2月16日起正式執法。

而桃園其餘5處區間測速分別位於，台61線高架北上52.43K至47.15K與台61線高架南下47.25K至52.53K（速限90公里）、龜山區萬壽路一段往龜山與龜山區萬壽路一段往迴龍（速限50公里）、龜山區青山路二段（速限50公里）。