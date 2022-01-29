聽新聞
test
0:00 / 0:00
注意！桃園7處區間測速 過年後這2地率先恢復執法開單
區間測速因資安疑慮等因素去年起全面停用，桃園市原一共設有7處路段執法，近期台3線大溪、龍潭2處率先通過檢定、取得資安證明，將於年後2月16日起正式恢復執法，警方表示2處測速距離各約1公里，超速可處1200元至2萬4000元不等罰鍰，呼籲民眾減速別跟荷包過不去。
桃園市警察局交通大隊指出，首先重啟的區間測速分別位於「台3線大溪區30.5K至31.8K」及「台3線龍潭區50.5K至51.7K」，2處執法路段大約都是1公里左右，速限各為50公里、60公里，超速依據道路交通管理處罰條例可處1200元至2萬4000元不等罰鍰。
警方說，台3線大溪、龍潭設置的2處區間測速，是因當地位處山區，路段上、下坡還有多處彎道，過去經驗車輛很容易超速發生意外，而這2處的區間測速裝置去年底已經通過法定度量衡檢定，今年初也取得資安驗證相關報告，因此率先重啟，將於2月16日起正式執法。
而桃園其餘5處區間測速分別位於，台61線高架北上52.43K至47.15K與台61線高架南下47.25K至52.53K（速限90公里）、龜山區萬壽路一段往龜山與龜山區萬壽路一段往迴龍（速限50公里）、龜山區青山路二段（速限50公里）。
大溪區台七乙線北上12.1K至8.2K與大溪區台七乙線南下12.1K至8.2K（速限40公里），及台66線西向14.6K至11.5K與台66線東向3K至6.9K（速限80公里）；警方將待檢測通過後陸續恢復執法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言