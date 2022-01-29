春節連假首日 台東南迴交通順暢未見車潮

春節9天連假今天展開，台東地區交通狀況「相當順暢」，包括南迴公路、市區道路及東海岸台11線，平均車速70公里，未見車潮湧入。警方表示，今年春節除夕前有2天的緩衝期，可望分流車潮。

警方指出，今天早上9點過後，南迴公路北上車流相當順暢，易塞路段草埔段、多良段及台東市區，平均車速都能到70公里；另縱谷線及東海岸線，車輛也非常好走，均速也有60公里以上。

公路總局預估台東地區春節車流高峰期為昨天及今天的返鄉潮；2月1至4日的出遊潮及2月3日至6日的返工潮。不過，首日卻未見大批車潮湧入南迴公路及台11線，用路人感到一路非常順暢。

「從高雄開來台東，都沒回堵塞車。」台東吳姓縣民說，他早上7點半高雄出發，一路北上經過屏東草埔森永隧道沒甚麼車輛，原本以為會在南迴公路屏東端遇到車潮，想不到10點就到台東市區。

警方表示，今年春節除夕前有2天的緩衝期，讓不少返鄉民眾提早上路，時間充裕下，不會集中在特定時間，大大分流車潮，也有可能疫情關係，讓有些民眾選擇不返鄉，但初二及初三可能會有一波出遊潮。

公路總局呼籲用路人上路前一定要檢查車況，同時遵守各路段交通管制措施，並隨時注意即時路況影像與相關道路資訊。