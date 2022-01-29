視察連假首日交通狀況 侯友宜：市場人潮較擁擠

今天是春節連假第一天。新北市長侯友宜上午前往交控中心視察，聽取市境道路和國道路況簡報，交通局表示，因應春節交通監控，交控中心率先啟動市政交通儀表板，侯友宜表示，目前市場跟大賣場人潮比較擁擠，會啟動交通管控。

交通局長鍾鳴時表示，高公局研判國道路況於除夕前以返鄉車流為主，初一至初二以旅遊及返鄉車流為主，初三至初五以旅遊及收假車流為主，初六以收假車流為主；鍾鳴時說，新北市交控中心率先啟動市政交通儀表板，因應今年春節交通路況監控，以即時預警，維持交通順暢。

交通局交通管制工程科科長陳建成指出，國5南港、石碇、坪林南下入口匝道今天清晨6時啟動嚴格儀控管制，匝道周邊市區道路車多，而台65接國3土城交流道也受匝道儀控管制，車多大排長龍；另外，今天上午在新店建國路、新莊中華路二段、樹林保順街、永和竹林路、林口林口路、三重力行路等市場周邊路 段，則因年節採買人、車湧入，交通秩序受到影響。

侯友宜說，這次連續假日有9天，車流跟人潮平均疏散掉，不論是國五、國三、台65、64匝道跟市區道路順暢，但因為是採買高峰期，市場、大賣場周邊人潮擁擠，會啟動交通管控，初一到初三是重點時間，廟宇跟各景點周邊會啟動人車管控，也提醒民眾在春節期間避免到人潮擁擠處，防疫平安優先。

高公局預估，春節較好走時段為2月1日至2月3日（大年初一至大年初三），南下用路人建議下午1時以後出發；2月3日至2月6日（大年初三至大年初六），北上用路人則建議中午12時以前出發。