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春節到基隆海派浪漫遊 消費滿500元送城市限定禮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供

春節9天連假今天開始，基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份，每份包含基隆全新城市品牌Logo K帆布提袋、2022年精美筆記本、城市品牌明信片及新春賀卡，數量有限，換完為止。

基隆市長林右昌今天表示，基隆市配合中央推出五倍券及加碼券振興經濟方案，包括「基隆半價住」、「基隆 8 折購」及「基隆買一送一」等加碼方案，只要持五倍券到基隆觀光消費，食、宿、遊、購都有好康；春節期間加碼贈送基隆城市限定精美好禮，限時限量、只送不賣，歡迎大家春節期間來到基隆溫柔消費。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，此次配合海派浪漫GO SHOPPING店家推出基隆市「春節限定好禮」的精美好禮，包括了Logo K帆布提袋、精美筆記本、新春賀卡及品牌明信片，只要累積消費500元，就可以免費兌換，機會難得。

曾姿雯提醒春節期間來基隆遊玩，留意各遊憩點的營業時間：和平島公園1月31日休園，其餘營業時間為上午8點至下午6點；情人湖旅遊資訊站服務時間為上午9點至下午5點；汫水澳、湖海灣為開放式空間無時間限制。

國立海洋科技博物館1月31日休館，2月1日至2月6日營業時間為上午9點至下午5點，期間還有北火熊快閃發紅包、實境解謎、虎年彩繪創意燈籠等特別活動；陽明海洋文化藝術館1月31日、2月1日休館，2月2日至2月6日營業時間上午9點至下午5點。

另外，一太e衛浴觀光工廠1月29日至2月6日均休園；太平青鳥書店自1月31日至2月4日公休，2月5日恢復正常營業；誠品期間限定書店(要塞司令官邸及校官眷舍) 1月31日公休，2月4日至2月6日營業時間為上午10點至下午6點。詳情可上各遊憩場域官方網站查詢。

「海派浪漫│基隆 Go Shopping」

https://event.welcometw.com/event/2021keelung

基隆旅遊網

https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

基隆旅遊網FB粉絲專頁

https://www.facebook.com/klcgfans

基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府為吸引遊客消費，今天起到2月28日止，凡遊客憑今年度於海派浪漫GO SHOPPING合作店家累積消費滿500元發票，即可免費向店家兌換精美好禮1份。圖／基隆市政府提供
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