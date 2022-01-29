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春節連假第一天 南部交通順暢預期午後返鄉車潮湧現

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
年假第一天，高雄地區的交通順暢。記者徐白櫻／翻攝
年假第一天，高雄地區的交通順暢。記者徐白櫻／翻攝

今天是春節連假第一天，清晨開始陰雨綿綿，各地交通大致順暢。高雄市府交通局智慧運輸中心指出，今早國道1號與國道3號的車行速度可維持在時速80公里以上，但國10左營末端與鼎金系統一帶車潮略多，尚未出現大量南返車潮，預計下午起人車變多，天雨路滑要小心開車。

今年農曆春節假期長達9天，除夕前還有兩天連假分散車潮。高市交通局預估，今明兩天會有明顯的南返車潮，中午過後車子逐漸增多。

智慧運輸中心監控發現，今天上午國道1號的所有交流道及國道10號田寮交流道、燕巢系統交通均正常，車速可維持在時速80公里以上，沒有走走停停，只有在國10末端翠華路路段有車多現象。

除高速公路外，受天氣影響，各景區沒有人潮，車速與交通均正常。高市交通局呼籲，民眾返鄉要避免過度集中在尖峰時間上路，出遊前也要掌握連假即時交通路況，可多利用道路資訊可變標誌（CMS）、警廣、高雄市即時交通資訊網( https://traffic.tbkc.gov.tw )、省道即時交通資訊網等管道查詢路況，多利用相關替代道路。

國道 車潮 連假

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