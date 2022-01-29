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春節連假去哪玩？觀光局推薦21條新春遊程 避免人擠人

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
觀光局推薦21條新春遊程。圖／觀光局提供
觀光局推薦21條新春遊程。圖／觀光局提供

春節連假到來，今年共有九天假期。交通部觀光局今天推薦21條新春遊程，分布在北中南東國家風景區範圍內，可避開人擠人，供民眾作為出遊參考。

依據觀光局統計，截至1月25日止，九天春節連續假期平均訂房率北部38.18%、中部46.78%、南部51.65%、東部52.26%、離島17.31%，單日訂房率部分則以初二（2月2日）及初三（2月3日）較高（全國平均訂房率約58%），其中宜蘭縣、台南市、苗栗縣、花蓮縣、屏東縣、台東縣、南投縣、新竹縣、嘉義縣等縣市訂房率於初二及初三均達七成以上。

觀光局說，為提供國人安全順暢假期，各國家風景區管理處業針對轄管觀光遊樂地區強化防疫措施，除落實實聯制外並加強環境清潔消毒頻率；另於重點聯外道路，協調公路、警察及相關主管機關，加強交通疏導等工作，並輔導開行觀光遊樂地區接駁專車、「台灣好行」景點接駁公車及「台灣觀巴」套裝旅遊行程服務，提出各種替代景點方案及路線，以紓解車流，讓民眾出遊更輕鬆。

觀光局說，因目前仍屬新冠肺炎疫情期間，除實施實聯制外，並加強環境清潔消毒頻率（國家風景區及觀光遊樂業每日至少八次以上，旅館（旅宿）每日至少六次以上），以落實遊客防疫衛生措施。

觀光局說，日月潭、阿里山、茂林、太魯閣國家公園及八仙山國家森林遊樂區等重點觀光遊樂地區於春節期間有7線接駁專車，歡迎民眾多加利用。相關資訊請至台灣觀光資訊網（ https://www.taiwan.net.tw/ 首頁>旅遊宣導）「111年交通部觀光局春節連續假期疏導觀光資訊」專頁查詢。

春節期間車潮多，搭乘大眾運輸，免找停車位最輕鬆。觀光局說，61條便利「台灣好行」景點接駁公車，共發行130組結合景點門票等多元超值套票，其中44條持電子票證享50%優惠；旅行社推出90條「台灣觀巴」套裝旅遊行程，一到四人即可成行，具多元主題、專人深度導覽及定期出發等特點，配合五倍券及國旅券享有「滿千送200」優惠活動。

觀光局說，提醒民眾春節期間易壅塞熱門景點周邊路段，包含澳底及福隆、大里天公廟、八卦山大佛天空步道、日月潭、清境農場、劍湖山、阿里山、屏東縣台灣原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、墾丁、花蓮縣鯉魚潭、臺東縣三仙台、水往上流、小野柳等地區。

因此，觀光局規畫21條分布在北中南東國家風景區範圍，避開人潮的安心旅遊路線，與山海為伍。相關資訊可至春疏專頁查閱選擇。另提醒民眾規畫遊程時可考慮周邊替代景點、多搭乘公共運具出遊，注意相關疏運措施。另可透過「1968APP」及「幸福公路APP」，隨時掌握高速公路及一般公路路況資訊。

觀光局推薦21條新春遊程。圖／觀光局提供
觀光局推薦21條新春遊程。圖／觀光局提供

觀光局 春節 國家風景區

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