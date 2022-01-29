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玉山昨晚積雪5公分 大雨加強風 積雪一夜融化

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供

玉山昨天晚間因南方水氣發威降雪，積雪一度達5.5公分，玉山氣象站人員忙著除冰，氣象局長鄭明典原預期今天玉山會是一片雪白世界，不過，昨晚高空氣溫上升，雪又轉成雨，加上風勢強勁，積雪迅速融化，上午高山只剩殘雪，趕往合歡山追雪的遊客期望也落空。

玉山氣象站昨晚6時多下雪，昨晚8時積雪已有4公分，9時積雪達5.5公分，因為是從雨轉為雪容易結冰，玉山氣象站人員也冒著風雪，外出為測量儀器除冰。鄭明典表示，「南方來的水氣發威，積雪累積的有點快，明天肯定是一片雪白世界！」

不過，今天清晨5時，玉山氣象站人員觀測，昨晚積雪大部分融化，氣溫也回升到4.8度，因為風大又下雪，積雪快速融化。上午，玉山北峰氣象站只有少數殘雪。

玉管處副處長林忠杉說，排雲登山服務中心上午7點半氣溫8度下雨。排雲山莊氣溫6度下雨，地面積雪已融化。玉管處將持續加強雪地登山安全宣導。

合歡山武嶺昨晚也短暫出現雨夾冰霰，遊客也趕緊詢問是否有機會下雪，但今天上午合歡山氣溫回升，合歡山只有下雨並未飄雪，讓追雪遊客期待落空。

玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，積雪一度達5.5公分。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，積雪一度達5.5公分。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供
玉山昨晚下雪，但後來氣溫回升轉為下雨，加上風勢強勁積雪快速融化，上午僅剩殘雪。圖／玉山氣象站提供

玉山 合歡山 鄭明典

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