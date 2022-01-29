春節連假首日返鄉車潮湧現！ 公總說省道這些路段車多

今天是春節連續假期第一天，交通部公路總局說，預估返鄉車潮會陸續湧現，主要為銜接國道、地區性主要幹道預估將有車多或壅塞情形，包含台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段及台74線快官~成功及大里二~霧峰路段；部分旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，如台2線及台2乙線關渡~淡水路段。

公總說，昨天下午4時至晚間8時部分路段有車多或壅塞情形，包含台2線淡水路段、台64線中和路段、台65線土城路段、台66線平鎮路段及台88線鳳山~五甲路段，其餘省道路段車流順暢。

公總說，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛7465班次，疏運11萬2879人，疏運人數較去年同期增減少47.42%；東部國道客運路線共計行駛1367班次，疏運1萬8706人，疏運人數與去年同期相當。

公總說，公路疏運部分，昨各重點路段整日交通量為南下台61線北中南部路段1萬2024、6817、7654輛（去年同期為1萬3363、8351、9883），台9蘇花公路1萬1294輛（去年為1萬2120）、南迴公路往台東為5472輛（去年為5737）；北上部分台61線北中南部路段1萬3573、6617、5687輛（去年同期為1萬3754、8032、6482），台9蘇花公路6031輛（去年為7639）、南迴公路往屏東為5837輛（去年為6687）。

公總說，南北向交通量皆略低於去年春節同期，主要因為今年連假期間為9天（去年春節為7天），故車流量較為分散之關係。

公總說，預估今返鄉車潮會陸續湧現，主要為銜接國道、地區性主要幹道預估將有車多或壅塞情形：包含台64線接國3中和交流道路段、台65線接國3土城交流道路段及台74線快官~成功及大里二~霧峰路段；部分旅遊觀光景點路段預估將有車多或壅塞情形，如台2線及台2乙線關渡~淡水路段。

公總說，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊。

公路客運部分，公總說，為因應疫情影響，已請客運業者於年春節連假期間落實人車安全整備及防疫措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸，並請民眾搭乘時配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定，共同創造安全的乘車體驗。