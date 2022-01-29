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你也被綠格洗版嗎？「猜字遊戲Wordle」為何爆紅、怎麼玩？

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source: 翻攝自臉書

文／羅文芳

你在臉書、IG上是否也有被綠、灰格子洗版呢？這不是什麼神奇的密碼，而是一款最新爆紅猜單字遊戲「Wordle」，從英國紅到好萊塢，再燒到亞洲地區，參與人數已突破200萬人，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》所示近一個月聲量趨勢也逐漸攀高，截至1月27日已累積483筆。

▲ Wordle在台灣討論度也逐漸提高

▲ Wordle在台灣討論度也逐漸提高

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2021/12/29 - 2022/01/27 ）

大家都在討論「Wordle」什麼？簡單好上手　一天只有一題超燒腦

究竟一個猜單字遊戲為何會突然爆紅？Wordle與過去填字遊戲最不同的是，結合猜數字1a2b遊戲概念，搭配「一天只能猜六次，一天只有一題」限制，讓網友躍躍欲試。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字中，就可以看到大家瘋猜「答案」、「爆紅」、「熱潮」等字眼，遊戲設計的綠灰格也成為招牌，大家猜中後到社群上曬戰績，讓Wordle熱度不斷發酵，另外從探索概念中，「無廣告」、「一天只能玩一次（指定的題目）」、「你玩過了嗎」也成為熱門話題，顯示Wordle這款網頁遊戲備受關注。

▲ Wordle「灰、綠色」格子成為招牌，「爆紅」現象備受討論。

▲ Wordle「灰、綠色」格子成為招牌，「爆紅」現象備受討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2021/12/29 - 2022/01/27 ）

▲ Wordle沒有廣告、每天都是全新題目，受到網友關注。

▲ Wordle沒有廣告、每天都是全新題目，受到網友關注。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2021/12/29 - 2022/01/27 ）

「Wordle」怎麼玩？

規則：在六次輸入中，猜中正確單字（每日一題，全球相同）

1.    進入遊戲網頁

2.    隨機輸入「五個字母」單字，按下確認

3.    字母會變色，意義如下

黃色：字母位置錯誤

灰色：答案沒這字母

綠色：字母位置正確

猜出後就可以透過「曬格子」讓朋友知道，你多快挑戰成功，如下圖三位數代表第幾天的關卡，5/6代表六次機會，你在第五次猜中。

若想要更快猜到答案，可以試試看「都是不同字母組成」單字，或是依照英語結構，以母音開頭的字去猜，能更限縮單字範圍。

image source: 翻攝自臉書

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021/12/29 - 2022/01/27。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Wordle』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。


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