平價Buffet+牛排不流行了嗎？大數據帶你看換「它」崛起

image source: FB /我家牛排

文／羅文芳

近期有Dcard網友發起討論，多年前台灣十分流行的「自助式Buffet+平價牛排店」似乎慢慢不見了，不只知名的我家牛排、貴族世家等，都曾是許多家庭喜愛光顧的餐廳，但近年卻越來越少在路上看到引發熱議，網路趨勢也是這樣嗎？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近兩年聲量趨勢，Buffet+牛排相關聲量的確有漸緩趨勢，最高峰是落在2020年8月26日全台最大「我家牛排」在中和開幕，單日吸引網友1,325筆討論，2021年雖有三波討論，但高峰都已不如從前，其中2021年5月19日更是因為PTT鄉民反問「我家牛排還有人去吃嗎」才又帶起討論，與前年相比熱度的確有減少。

▲Buffet+牛排餐飲聲量趨勢近一年減弱

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）

說到Buffet+牛排餐廳，大家都討論哪些話題？

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可看到，以多樣菜色當作賣點的牛排店，多數網友想到的多是「我家牛排、貴族世家」等老店，這期間內不只我家牛排推出只要299元就能狂掃60道菜、20款水果的Buffet，提到平價牛排貴族世家也常常被討論，不過也能看到後來居上的「孫東寶」雖然自助吧菜色沒有比前者豐富，但主打「原肉」與美味的玉米濃湯，仍吸引大票吃貨光顧，人氣扶搖直升。

▲「我家牛排」、「貴族世家」成Buffet+牛排餐飲形式經典，後有「孫東寶」異軍突起。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）

孫東寶成平價牛排霸主？宣布漲價網友超心痛



除了主打非重組肉，孫東寶的濃湯跟餐包，也受到饕客喜愛，先前在台北的五家分店，被網友發現在地圖上連起來竟然是「五芒星」圖樣，中間還瞄準總統府，曾一度造成網友熱議，不過從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字也能看到，隨著物價走高，在鄉民心中可以用「便宜」價格吃到的孫東寶，也忍不住全面「調漲」二十元，讓網路上出現不少哀嚎聲。

▲ 孫東寶以平價牛排定位爆紅後，宣布全面調漲引起熱議。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020/01/28 - 2022/01/27。