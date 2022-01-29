平價Buffet+牛排不流行了嗎？大數據帶你看換「它」崛起
image source: FB /我家牛排
文／羅文芳
近期有Dcard網友發起討論，多年前台灣十分流行的「自助式Buffet+平價牛排店」似乎慢慢不見了，不只知名的我家牛排、貴族世家等，都曾是許多家庭喜愛光顧的餐廳，但近年卻越來越少在路上看到引發熱議，網路趨勢也是這樣嗎？
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看近兩年聲量趨勢，Buffet+牛排相關聲量的確有漸緩趨勢，最高峰是落在2020年8月26日全台最大「我家牛排」在中和開幕，單日吸引網友1,325筆討論，2021年雖有三波討論，但高峰都已不如從前，其中2021年5月19日更是因為PTT鄉民反問「我家牛排還有人去吃嗎」才又帶起討論，與前年相比熱度的確有減少。
▲Buffet+牛排餐飲聲量趨勢近一年減弱
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》聲量趨勢（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）
說到Buffet+牛排餐廳，大家都討論哪些話題？
從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念可看到，以多樣菜色當作賣點的牛排店，多數網友想到的多是「我家牛排、貴族世家」等老店，這期間內不只我家牛排推出只要299元就能狂掃60道菜、20款水果的Buffet，提到平價牛排貴族世家也常常被討論，不過也能看到後來居上的「孫東寶」雖然自助吧菜色沒有比前者豐富，但主打「原肉」與美味的玉米濃湯，仍吸引大票吃貨光顧，人氣扶搖直升。
▲「我家牛排」、「貴族世家」成Buffet+牛排餐飲形式經典，後有「孫東寶」異軍突起。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）
孫東寶成平價牛排霸主？宣布漲價網友超心痛
除了主打非重組肉，孫東寶的濃湯跟餐包，也受到饕客喜愛，先前在台北的五家分店，被網友發現在地圖上連起來竟然是「五芒星」圖樣，中間還瞄準總統府，曾一度造成網友熱議，不過從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字也能看到，隨著物價走高，在鄉民心中可以用「便宜」價格吃到的孫東寶，也忍不住全面「調漲」二十元，讓網路上出現不少哀嚎聲。
▲ 孫東寶以平價牛排定位爆紅後，宣布全面調漲引起熱議。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字（分析區間：2020/01/28 - 2022/01/27 ）
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020/01/28 - 2022/01/27。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『平價Buffet牛排餐廳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
*註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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