70歲仍有夢更強調實踐 他樂活管理13座車站租車服務

春節9天連假若搭火車遊花東，可租輛車踩進大街小巷嘗美食、體驗地方文化持色，但多數人不知道，從宜蘭經花蓮到台東池上、關山、台東等東部13座台鐵車站，自行車、機車出租都是70歲黃喜松經營服務，他不僅樂齡工作並持續追夢、勇敢實踐，更鼓勵年輕人創業，讓自己一輩子驕傲 。

採訪當天，黃喜松剛騎車回到台東關山自營汽車公司據點，一身瀟灑、俐落騎士裝打扮，訪談過程充滿活力，若接到遊客來電，即循序說明租車服務方案，提供旅遊建議，完全看不出歲月痕跡，更多的影響是經驗與知識的累積。

黃喜松表示，老家在屏東、父親是卡車司機，從小跟父親跑車、接觸各種車輛，就立志想當車行老闆，成大會計系畢業就賣二手車、創業成立公司，期間當然遇到不少挫折，但他總樂觀面對、極積解決問題，之後不僅代理知名汽車服務廠，還陸續在屏、高、台東成立5所汽車服務代驗廠。

他說，個性樂觀、外向，熱愛騎自行車旅遊，年齡稍長後覺得，不是每個人都適合長途騎車，剛好6年前台鐵推車站標案，提供空間經營自行車出租，直覺這服務「利人利己」，投標後開始經營台鐵東部13站點，車輛租借、甲地租乙地還等服務。

黃喜松說，為強化本職學能，還修習取得休閒管理碩士，要針對各站點特色經營，沒想到這兩年遇到疫情、經營相對辛苦，像關山舊站「里瓏驛」去年中旬因疫情遊客大減、只能暫停營運，改在關山新站服務。