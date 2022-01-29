豪雨特報！今鋒面通過 春節兩波強冷空氣

中央氣象局發布豪雨特報，東北風及南方雲系影響，今天基隆北海岸有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，注意坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天鋒面挾水氣快速通過，各地有雨；氣溫漸降、天氣轉冷。北部18降至13度，中部14至20度，南部15至23度，東部14至23度。

吳德榮說，明天小年夜強冷空氣南下，氣溫續降，愈晚愈冷；白天北、東仍有雨，中南部多雲時晴；漸轉乾，晚間僅北海岸、東半部有局部零星降雨。小年夜當晚至下周一除夕清晨，本島平地最低氣溫下探10度，要注意保暖。

除夕各地晴朗穩定，東半部偶有局部零星降雨的機率；白天陽光下不覺冷，夜間氣溫仍很低，應注意日夜溫差。

他表示，下周二（初一）至下周三（初二）上午短波通過，中部以北又轉有雨；下周三下半天好轉有空檔；氣溫略回升。下周四（初三）鋒面南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨、氣溫逐漸下降。

吳德榮說，下周五（初四）北、東有局部雨，下周六（初五）西晴東偶雨，初四、初五強度不亞於前波、規模也較大的強冷空氣南下，本島平地最低氣溫再探10度，要注意保暖。下周日（初六）收假日白天起回暖，西晴東偶雨。不過，模式因理論限制，愈到末期不確定性愈大，應隨時觀察最新的調整。