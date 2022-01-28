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影／亞洲首例！台大醫院把主動脈變氣管 成功讓他續命

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
范先生（左）說，手術後，一切恢復良好，現在呼吸順暢，並獻花向醫師陳晉興（右）致謝。圖／台大醫院提供
范先生（左）說，手術後，一切恢復良好，現在呼吸順暢，並獻花向醫師陳晉興（右）致謝。圖／台大醫院提供

台大醫院今宣布完成亞洲首例主動脈組織工程氣管移植。胸腔外科教授陳晉興團隊於去年4月，將捐贈的主動脈移植到患有結核病病史的男性，植入的主動脈也順利長出氣管黏膜和軟骨，成為真正的氣管，患者出院後呼吸順暢，還可以跑步。

切除長段氣管病變或狹窄，必須進行氣管移植或重建手術，至今仍然是全球胸腔醫學最困難的挑戰之一。陳晉興說，過去世界各國團隊利用幹細胞組織工程技術研發的仿生氣管，植入病患體內後發生許多併發症，鮮少成功。直到2018年法國馬丁那醫師團隊利用大體捐贈的主動脈，冷凍於零下80°C，解凍後植入病患體內，同時用訂製的氣管支架維持形狀，避免主動脈塌陷。

陳晉興說，此方法捐贈者及受贈者的血型不必相符，且不需使用抗排斥藥物。接受移植的13位病患 (癌症為主) ，12位存活超過三個月，而植入的主動脈，後來竟成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管。此一方法堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。

44歲范先生患有肺結核病史已有10多年，以致結核性氣管病變，引起氣管出現5公分嚴重狹窄，隨著肺部功能每況愈下。他說，病情嚴重時，「連走路都會一直喘、一直咳，上氣不接下氣。」甚至呼吸不到空氣，連喉嚨有痰都咳不出來，先前嘗試過植入氣管支架，改善呼吸，但沒想到，氣管支架位移，引發呼吸衰竭，緊急插管急救。

范先生指著兩側鎖骨中間還留下清晰的氣切疤痕說，為避免再有緊急事件，醫師建議進行氣管移植手術，徹底治療。陳晉興說，范先生很幸運於去年4月19日獲得主動脈捐贈，在葉克膜支持下進行病變切除及主動脈組織工程氣管移植。術後恢復順利，於6月24日出院。

陳晉興說，本病例是法國馬丁那醫師團隊以外，亞洲第一個以主動脈組織工程氣管移植成功，同時是世界第一個利用此方法治療結核性氣管病變成功的案例。

「接受最新型的手術，更是亞洲第一例，心中一定會擔心、害怕。」范先生說，可是自己還年輕，家中有老婆、小孩要照顧，所幸手術後，一切恢復良好，現在呼吸順暢，連術前不能從事跑步，現陸續已可以跑步，早晚可各走3公里，真的很開心。

陳晉興說，在台灣，因為氣切或結核病造成氣管發炎者不在少數，另外也有因為癌症造成的氣管病變，過去只能裝氣管支架，但容易有滑脫問題，使生命再度陷入危險，國外目前也有利用此技術來治療因為新冠肺炎造成的氣管後遺症，讓未來因為氣管病變的患者可以有更多續命的機會。

范先生兩側鎖骨間，留下清晰的氣切疤痕。他說，為避免再有緊急呼吸衰節，進行氣管移植手術。攝影／記者沈能元
范先生兩側鎖骨間，留下清晰的氣切疤痕。他說，為避免再有緊急呼吸衰節，進行氣管移植手術。攝影／記者沈能元

手術 結核病 醫師

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