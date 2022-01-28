春節遇親友勸酒怎麼辦？5大招教你順利脫身

春節期間，不少親友難得聚餐，在營造熱鬧氣氛、或自身有好酒量進而勸酒，親友、同事間難免維持和氣而勉強接受，但一杯杯黃湯下肚，恐會造成身體不適。國民健康署呼籲，若有聚餐場合，請營造溫馨、不勸酒壓力的用餐氛圍，以茶水替代，也不會有酒駕問題。

根據衛生福利部109年國人死因分析資料顯示，與飲酒有關的死因中，慢性肝病及肝硬化位居第10位，肝癌則高居癌症死因的第2位，而每年因慢性肝病、肝硬化或肝癌死亡的人數約有1萬2000人。

研究顯示，台灣近半數人口缺乏酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(ALDH2)」，導致酒精的中間代謝物「乙醛」無法被正常代謝，這種毒性致癌物累積在肝臟中，便會出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等酒後反應，又稱為「酒精不耐症」，為亞洲人特有的基因變異。

此外，乙醛也會與其他蛋白質、胺基酸及DNA結合，誘發不正常的免疫反應、傷害組織，並產生大量自由基引發基因突變，大幅提高罹患癌症的機率。

世界衛生組織（WHO）歐洲辦公室「飲酒與新冠肺炎」指引指出，喝酒除了會導致胃潰瘍、肝硬化、腦中風、心血管疾病、失智等200多種疾病外，也會提高食道癌、肝癌等罹癌風險，亦會破壞身體的免疫系統，增加罹患新冠肺炎及發展為急性呼吸窘迫症候群（ARDS）等嚴重併發症的風險。

國健署建議，新冠肺炎防疫期間，民眾應避免飲酒，減少酒精對免疫系統的損害，維持良好的抵抗力。而國健署先前於臉書粉絲頁舉辦「牛轉勸酒文化」徵件活動，也歸類五大拒酒話術，包括：

第一招：可以說喝酒傷身（會起酒疹、會傷肝、會傷胃、醫生說不能喝酒及正在吃藥不能喝酒等）。 第二招：或者說開車來的、怕酒駕臨檢取締、要找代駕麻煩等。 第三招：不然說以茶、飲料、咖啡代酒陪喝。 第四招：誠實說不喝酒，直接拒絕。 第五招：還有其他說法拒酒（酒量不好、尿遁、易醉、易吐、不喜歡等）。

如果非喝不可，請儘量減少飲酒量來降低風險，根據「國民飲食指標手冊」建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了胎兒的健康，請不要喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康