春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發

明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人盡量於下午時段出發。

高公局說，今天是春節連續假期前一天上班日，西部國道路網於下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖雙向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為69.6百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局說，明天是春節連續假期首日，預估國道交通量為110百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局說，相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發，節省寶貴時間。