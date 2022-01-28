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春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發
明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人盡量於下午時段出發。
高公局說，今天是春節連續假期前一天上班日，西部國道路網於下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖雙向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為69.6百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。
高公局說，明天是春節連續假期首日，預估國道交通量為110百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。
高公局說，相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局說，預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
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