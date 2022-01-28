快訊

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
春節連假第一天北部區域路況預報。圖／高公局
春節連假第一天北部區域路況預報。圖／高公局

明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人盡量於下午時段出發。

高公局說，今天是春節連續假期前一天上班日，西部國道路網於下午3時後車流逐漸增加，國道車多路段包括國1圓山至內湖雙向、林口至五股北向，其餘國道路段大致正常。截至下午17時，國道交通量為69.6百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。

高公局說，明天是春節連續假期首日，預估國道交通量為110百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達62百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局說，相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人盡量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

春節連假第一天中部區域路況預報。圖／高公局
春節連假第一天中部區域路況預報。圖／高公局
春節連假第一天南部區域路況預報。圖／高公局
春節連假第一天南部區域路況預報。圖／高公局

國道 春節 新竹

延伸閱讀

國道散落物處理費調整 3週收約27萬元

春節前最後一個上班日 國5估上午10時出現車潮

引擎室突冒煙 國道傳火燒車幸無人傷

國道湖口、清水服務區增設電動車快充站　可免費充電40分鐘

相關新聞

春節9天連假明登場 國5分散車流今順暢

春節9天連假明天登場，因這次假期天數較長，返鄉車潮分散於今日到除夕。宜蘭縣政府警察局交通警察隊表示，有別於3天或4天連假...

財神爺送紅包！發票開獎誕生16位千萬富翁 花1元中200萬

財神爺年前送紅包！財政部今天公布去年11-12 月期統一發票大獎中獎清冊，共開出16張千萬元大獎，200萬元特獎則開出1...

鬧雞蛋荒！ 農委會14:30記者會 全力調度確保年節需求

明天開始春節連假，國內鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲今天下午2時30分，在農委會召開記者會，說明「農委會全力調度雞蛋 確...

當心孤獨已成為日趨嚴重的健康流行病

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發

明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。