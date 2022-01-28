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台大完成亞洲首例主動脈變氣管 可望治染疫後遺症

中央社 / 台北28日電

移植醫學大突破，台大醫院宣布，完成亞洲首例主動脈組織工程氣管移植手術，讓一名氣管狹窄、呼吸衰竭的44歲男性重獲新生，此技術還可望用於治療COVID-19的後遺症。

台大醫院今天舉辦「主動脈組織工程氣管移植 」與「成功建構視覺神經性退化本土基因資料庫」記者會，說明尖端醫療發展成果。

台大醫院癌醫中心分院副院長、胸腔重症專家陳晉興說說，器捐或人工氣管移植堪稱胸腔醫學最困難的挑戰，因氣管無大血管接合，且排斥問題嚴重，先前幾乎少有成功案例。

陳晉興說，直到2018年法國團隊發展利用大體捐贈的主動脈血管，冷凍於攝氏零下80度後解凍，破壞可能的排斥成分，解凍後當成氣管植入病患體內，堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。

陳晉興解釋，用主動脈進行氣管移植，不僅沒有排斥問題，植入的主動脈後來竟成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管；台大醫院去年也替一名44歲患者完成主動脈組織工程氣管移植手術，成為亞洲首例。

陳晉興說，台灣結核病人數眾多，部分患者可能因發炎導致氣管狹窄，或者因氣切、癌症等原因造成氣管病變，過去只能靠裝氣管支架，但氣管支架易滑脫，造成患者呼吸困難，再度陷入生命垂危。

陳晉興說，這名患者年輕時曾患肺結核並服藥治療半年，10年前因咳嗽有痰就診，發現陳舊性結核病變，引起5公分長的氣管狹窄。

陳晉興表示，患者原本靠藥物治療緩解，但去年2月開始發燒且呼吸困難，緊急接受氣管支架置放手術後出院，未料不久後支架滑脫，再度送往台大醫院緊急氣切插管，靠呼吸器延命。

所幸去年4月患者等到主動脈大愛捐贈，在台大醫院胸腔外科、心臟外科與葉克膜團隊通力合作下，完成主動脈組織工程氣管移植手術，成功救回一命。

患者今天也出席記者會，迄今術後已經9個月，向醫療團隊致謝說話鏗鏘有力，已恢復正常生活及運動，早晚能各走3公里，呼吸順暢，連小跑步也沒問題。

陳晉興說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）也可能造成氣管後遺症，這項技術未來也可望用於治療，讓氣管病變的患者有更多續命的機會。

此外，台大醫院眼科與基因醫學團隊合作，揭曉在台灣人口中，造成早發性視覺缺陷的重要基因，可提升診斷率，將可成為台灣人口基因圖譜中的重要資訊。

台大醫院眼科部主治醫師陳達慶說，目前已有基因缺陷的病友，透過臨床試驗與罕病恩慈專案手術的形式，接受基因相關療法，初步結果均有樂觀進展。

陳達慶說，雖然目前能治療的基因缺陷眼疾仍屬極少數，但醫療科技持續進步，將有愈來愈多病友有機會治療、改善或延緩原本普遍被認為無藥可治的失明困境。

台大醫院 患者 基因

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