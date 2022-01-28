快訊

評／學測作文「當我打開課本」與新課綱背道而馳 老師該如何教學？

天冷心肌梗塞年輕人別輕忽 可提前檢查不舒服需就醫

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
中壢天晟醫院心臟科醫師黃信凱提醒，若有不舒服需立即就醫或提前做檢查。圖／天晟醫院提供
中壢天晟醫院心臟科醫師黃信凱提醒，若有不舒服需立即就醫或提前做檢查。圖／天晟醫院提供

近二周的天氣急遽變化，冬天在統計上是心血管疾病好發時期，若本身有高血壓、高血脂、高血糖三高慢性病及抽菸的民眾是急性心肌梗塞高危險群，醫師提醒現病發的年齡逐漸下修，若有出現胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，嚴重甚至會呼吸，短促、暈厥或噁心，需立即就醫或做健康檢測。

82歲的黃先生，近日於家中突然昏倒，救護車送達醫院急診，初步心電圖顯示為急性心肌梗塞，中壢天晟醫院心臟科醫師黃信凱表示，急性心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈血管內層破裂，導致血栓形成冠狀動脈阻塞，影響心臟肌肉細胞的供氧造成心臟肌肉細胞受傷、死亡，瞬間的血流阻斷常常會引起心臟電流混亂，發生心室頻脈或顫動，若未及時急救致死率很高。

黃信凱指出，黃先生過往即是三高及抽煙的高風險族群，此次發作後到醫院急診時血壓只有50mmHg左右，心跳只有每分鐘40多下，是典型右冠狀動脈血管近端阻塞後產生的，完全心房心室傳導阻滯導致心因性休克，並產生心室頻脈，電擊治療3次。在緊急藥物治療及心導管團隊即時的介入治療，安裝了主動脈內氣球幫浦及暫時性心律調節器，並打通完全阻塞的右冠狀動脈置放了2支心臟支架，於一周後可以拔管轉出加護病房。

黃信凱指出，以前是65歲以上的人才要擔心罹患心肌梗塞，但現在病發的年齡層持續降低，20、30歲發生急性心肌梗塞的病患這幾年也持續增加；心肌梗塞發生前，可能會有一些心絞痛的症狀，例如可能會有胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，嚴重甚至會呼吸，短促、暈厥或噁心，若有這些症狀要趕快就醫檢查；民眾也可到院做心臟血管中心冠狀動脈電腦斷層檢驗提早發現問題。

心導管檢查發現右冠狀動脈完全阻塞，並放置2支支架於心臟中。圖／天晟醫院提供
心導管檢查發現右冠狀動脈完全阻塞，並放置2支支架於心臟中。圖／天晟醫院提供

心肌梗塞 醫師

延伸閱讀

學者指千禧世代多靠爸 他反諷難怪年輕人不支持國民黨

美國心臟病患不打疫苗 醫院拒絕為他進行器官移植手術

MiLB／殯儀館練膽 張弘稜練出1分差也不怕被打的心臟

聲樂家黃瑞芬不敵心肌梗塞驟逝 享年58歲

相關新聞

春節9天連假明登場 國5分散車流今順暢

春節9天連假明天登場，因這次假期天數較長，返鄉車潮分散於今日到除夕。宜蘭縣政府警察局交通警察隊表示，有別於3天或4天連假...

財神爺送紅包！發票開獎誕生16位千萬富翁 花1元中200萬

財神爺年前送紅包！財政部今天公布去年11-12 月期統一發票大獎中獎清冊，共開出16張千萬元大獎，200萬元特獎則開出1...

鬧雞蛋荒！ 農委會14:30記者會 全力調度確保年節需求

明天開始春節連假，國內鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲今天下午2時30分，在農委會召開記者會，說明「農委會全力調度雞蛋 確...

當心孤獨已成為日趨嚴重的健康流行病

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

春節連假首日國道防5地雷路段 南向用路人下午再出發

明天是春節連假第一天，交通部高公局預估有五大地雷路段，其中國5南向南港系統-頭城會從早上8時塞到下午4時。建議南向用路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。