天冷心肌梗塞年輕人別輕忽 可提前檢查不舒服需就醫
近二周的天氣急遽變化，冬天在統計上是心血管疾病好發時期，若本身有高血壓、高血脂、高血糖三高慢性病及抽菸的民眾是急性心肌梗塞高危險群，醫師提醒現病發的年齡逐漸下修，若有出現胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，嚴重甚至會呼吸，短促、暈厥或噁心，需立即就醫或做健康檢測。
82歲的黃先生，近日於家中突然昏倒，救護車送達醫院急診，初步心電圖顯示為急性心肌梗塞，中壢天晟醫院心臟科醫師黃信凱表示，急性心肌梗塞是供應心臟的冠狀動脈血管內層破裂，導致血栓形成冠狀動脈阻塞，影響心臟肌肉細胞的供氧造成心臟肌肉細胞受傷、死亡，瞬間的血流阻斷常常會引起心臟電流混亂，發生心室頻脈或顫動，若未及時急救致死率很高。
黃信凱指出，黃先生過往即是三高及抽煙的高風險族群，此次發作後到醫院急診時血壓只有50mmHg左右，心跳只有每分鐘40多下，是典型右冠狀動脈血管近端阻塞後產生的，完全心房心室傳導阻滯導致心因性休克，並產生心室頻脈，電擊治療3次。在緊急藥物治療及心導管團隊即時的介入治療，安裝了主動脈內氣球幫浦及暫時性心律調節器，並打通完全阻塞的右冠狀動脈置放了2支心臟支架，於一周後可以拔管轉出加護病房。
黃信凱指出，以前是65歲以上的人才要擔心罹患心肌梗塞，但現在病發的年齡層持續降低，20、30歲發生急性心肌梗塞的病患這幾年也持續增加；心肌梗塞發生前，可能會有一些心絞痛的症狀，例如可能會有胸悶、胸痛、呼吸不順等症狀，嚴重甚至會呼吸，短促、暈厥或噁心，若有這些症狀要趕快就醫檢查；民眾也可到院做心臟血管中心冠狀動脈電腦斷層檢驗提早發現問題。
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