發票中獎清冊公開！花29元訂foodpanda爽中千萬特別獎

年前最後一個上班日，財政部公布了110年11、12月期統一發票1,000萬特別獎、200萬特獎等中獎清冊。本期中獎幸運兒中，有民眾只花29元外送費訂foodpanda，就幸運抱走千萬大獎。

110年11-12月期統一發票已於1月25日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「31150905」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「28564531」，3組頭獎的中獎號碼分別為「05754219」、「52891675」及「45327106」，另增開1組獎金200元的六獎，中獎號碼末3碼為「252」，中獎民眾可自111年2月6日起於指定兌獎通路兌換，建議民眾可於財政部電子發票整合服務平臺或統一發票兌獎App設定領獎帳戶，中獎直接兌領獎金，中五獎以上還可享免繳納印花稅的優惠。