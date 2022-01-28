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發票中獎清冊公開！花29元訂foodpanda爽中千萬特別獎
年前最後一個上班日，財政部公布了110年11、12月期統一發票1,000萬特別獎、200萬特獎等中獎清冊。本期中獎幸運兒中，有民眾只花29元外送費訂foodpanda，就幸運抱走千萬大獎。
110年11-12月期統一發票已於1月25日開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「31150905」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「28564531」，3組頭獎的中獎號碼分別為「05754219」、「52891675」及「45327106」，另增開1組獎金200元的六獎，中獎號碼末3碼為「252」，中獎民眾可自111年2月6日起於指定兌獎通路兌換，建議民眾可於財政部電子發票整合服務平臺或統一發票兌獎App設定領獎帳戶，中獎直接兌領獎金，中五獎以上還可享免繳納印花稅的優惠。
想要沾沾喜氣，foodpanda從除夕到初六（1月31日至2月6日）每天祭出各1組美食外送、生鮮雜貨的限定優惠碼，將逢年過節的吉祥話、難以招架的長輩問候語都納入，凡輸入指定優惠碼，即享美食外送消費滿150元折50元，生鮮雜貨消費滿300元折100元的超值優惠，一連7天限時限量、天天瘋搶，總計將狂撒破千萬美食金。
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