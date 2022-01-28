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佛光山春節重頭戲光照大千搶先看 大佛結合光影超驚豔

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，昨晚辦理光照大千試燈儀式超精彩。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，昨晚辦理光照大千試燈儀式超精彩。記者陳玫伶／攝影

佛光山2022年春節平安燈法會以「處世無畏，和平共存」為主題，預計從2月1日展至3月2日，為期一個月，昨晚舉行「光照大千祈福」試燈總彩排，吸引遊客到場欣賞，佛光山表示，期望能以光影為引，讓佛陀的光，點亮每個孤寂的夜晚，溫暖每顆迷茫的心。

佛光山表示，「光照大千祈福活動」在佛陀紀念館舉行，已行之有年，七彩光束在夜空中交會，與八座中國式寶塔相呼應，結合多元的光影變化及磅礡動人的音樂非常震撼。

七彩光線在氣勢奔騰的鑼鼓聲中展開序幕，象徵虎年到來，去年因疫情產生的黑暗與恐懼都被猛虎踏碎，接著悠揚的大提琴聲緩緩傳來，與柔和的光線相結合，象徵迎接未來的光明，期許世界包容、和平，安全健康日子早日到來。

佛光山表示，光照大千祈福活動後，民眾可隨遊行花車步行至佛光山大雄寶殿參加上燈法會，祈求新的一年諸事吉祥、闔家平安，並可欣賞主燈「鹿野苑」五色鹿、十二生肖燈飾等特色花燈，夜晚比白天還精彩。

佛光山表示，大年初一至初五，上燈法會後大雄寶殿上空將舉行「吉星高照─無人機高空燈光獻禮」，歡迎民眾欣賞、祈福，相關活動資訊可上佛光山官網 https://www.fgsbmc.org.tw/tw/activity-year.aspx?mainserno=4 查詢。

佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，昨辦理光照大千祈福活動試燈儀式，看完燈會還有花車遊行。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，昨辦理光照大千祈福活動試燈儀式，看完燈會還有花車遊行。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，其中主燈為「鹿野苑」五色鹿王。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，其中主燈為「鹿野苑」五色鹿王。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，看完燈會還有花車遊行，比白天還精彩。記者陳玫伶／攝影
佛光山春節平安燈法會預計2月1日展至3月2日，為期一個月，看完燈會還有花車遊行，比白天還精彩。記者陳玫伶／攝影

佛光山 法會 紀念館

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