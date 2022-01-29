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粉嫩櫻花季來襲 全台熱門賞櫻景點大公開！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
粉嫩櫻花季來襲 全台熱門賞櫻景點大公開！ 圖片來源/unsplash
粉嫩櫻花季來襲 全台熱門賞櫻景點大公開！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年「賞櫻景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大人氣賞櫻景點網路聲量排行。

「武陵農場」特有花種紅粉佳人 「九族文化村」絕美櫻花從早看到晚！

說到賞櫻景點，許多人第一個想起的就是「武陵農場」，延綿3公里長的粉白色夢幻櫻花步道與多達上萬株的櫻花林，讓許多網友大推「武陵農場櫻花滿開的時候，拍照超美」，表示被櫻花環繞的感覺宛若進入桃源仙境。其中，特有花種「紅粉佳人」粉嫩顏色加上獨有香味，每年也吸引了不少遊客前往參觀，也常見網友請益「請問紅粉（櫻花）哪一區最茂密？」、「請問什麼時候去可以看到紅粉佳人呢？」等賞花時機點問題。

全台6大賞櫻景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
全台6大賞櫻景點網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

同樣是熱門賞櫻景點的還有「九族文化村」，因「可搭乘纜車」讓民眾從高空俯瞰園區盛開的櫻花，而備受關注，不少曾搭乘過的網友就大推「俯瞰的櫻花花海，真的好壯觀」，此外，園區「夜間賞櫻」的活動也讓許多網友直呼「（夜櫻）現場看實在很美」。

除此之外，被網友譽為「最靠近上帝的部落」的「司馬庫斯」，每年櫻花季都會變身成為粉紅仙境，從入口處走入櫻花盛開的步道猶如進入櫻花隧道，讓許多網友直呼「被滿滿櫻花包圍，好幸福的感覺」，而司馬庫斯除了美不勝收的花景外，壯觀的神木群也同樣受到網友關注。其餘如「阿里山國家風景區」、「拉拉山自然保護區」、「陽明山國家公園」等賞櫻景點也同樣因森林景觀而受關注，走進森林步道欣賞沿路盛開的櫻花，賞櫻的同時還能夠感受大自然環繞的氣息，放鬆身心靈。

從現在開始到春節過年期間都是最佳賞花期，看完了網友的討論，是不是覺得很心動呢？不過，考量到疫情尚未完全平復，建議民眾雖可利用春節到處走走，但也應避開人潮、遵守防疫規定，才能安全又放心的遊玩。

觀看原文→https://bit.ly/3o5kb1i

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

櫻花季 賞櫻

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