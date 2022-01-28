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基隆基金及基福公路易塞規畫替代道路 信義市場有交管

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆基金及基福公路易塞規畫替代道，信義市場也有交管。圖／警方提供
基隆基金及基福公路易塞規畫替代道，信義市場也有交管。圖／警方提供

春節連續假期明天起計9天，基隆市警察局為維持轄區道路順暢，將加強連假期間交通疏導，並規畫替代道路供民眾參考，警方列出易塞車路段為基金二、三路往返萬里金山方向、基福公路，遇塞車時可提前改道，以節省旅途時間；另信義市場也有交管措施。

基隆地區易壅塞路段為基金二、三路往返萬里、金山方向，建議民眾可選擇由國道3號終點銜接台2己線下德安路交流道(2.2K處)，沿復興路、文明路、湖海路轉濱海公路前往萬里、金山，返程亦可沿原路線折返。

警察局製作改行替代道路影片，交通隊表示，基金路段往萬里、金山最壅塞時段為9時至13時，回程則為16時至20時，建議民眾可使用「替代時段」，規劃早去早回或晚去晚回的行程，避開易壅塞時段。

基福公路如遇雙向車流量大時，建議民眾返程時於東勢街、東碇路口右轉，經由源遠路前往暖暖交流道。有關替代道路資訊已公布於警察局網站及所屬「KCPB局長室」臉書社群，請多加利用。

另外，信義市場年貨大街每逢年節前，均湧進大量購物人潮，易造成信二路回堵，為改善此狀況，第二分局與市政府相關單位及轄區民意代表，今天到場研商，管制時間為1月29、30日上午8時至下午5時，31日上午8至下午2時。

管制措施（1）義六路段信義君悅（18、20及22號）至柏悅府（26、28及30號）社區前道路設置臨時停車區供機車停放；（2）信二路(義六路到義七路段)單號側停車格禁停(除信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場），規劃為行人徒步區；（3）信二路雙號側自 234 巷起至義七路口供機車停放，義六路口至信二路 234 巷停車格擺設交通錐及連桿，開放行人徒步通行。

第二分局呼籲，採買年貨的民眾請盡量搭乘大眾運輸工具前往，或將車輛停放在臨時停車區，請購物的民眾依照現場員警、義交指示。

基隆基金及基福公路易塞規畫替代道，信義市場也有交管。圖／警方提供
基隆基金及基福公路易塞規畫替代道，信義市場也有交管。圖／警方提供

萬里 金山 警察

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