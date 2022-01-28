影／搶買雞蛋基隆上百人排隊等蛋行開店 每人限百元
明天就是春節連假開始，但是國內鬧「雞蛋荒」，今天上午很多基隆人跑遍市區買不到一顆蛋，位於七堵區有一間蛋行中午開店前，就有超過百位民眾大排長龍，大家等著要買蛋，民眾說，「都買不到蛋」。為讓更多人買得到，每人限買百元。
基隆市很多雜貨店、蛋行，今天一開店，雞蛋不是很快掃光就是就是沒有蛋源，很多民眾到處詢問，有的說跑遍了基隆市區都沒有雞蛋，很誇張。很多店家都掛出「蛋賣光」的牌子。
一名蛋商說，現在沒有白蛋了，晚點會進紅蛋跟白殼紅心蛋，老闆說，3年前因為禽流感也發生一次大缺蛋，這次缺蛋是因禽流感加上過年餐飲業需求大。蛋商多要跟餐飲業配合，零售也有限。
位七堵區有一間蛋行中午開店前，就有超過百位民眾大排長龍，大家等著要買蛋，民眾說，「都買不到蛋」。為讓更多人買得到，每人限買百元。
目前北部缺貨的雞蛋，因為政府要求凍漲，每台斤平均批發價34.5元；不僅大賣場買盒裝蛋要碰運氣，即便能買到，盒裝蛋價比過去平均上漲10至15元；至於零售雜貨店散蛋價格，每台斤58、60元都有人賣；有的商家直接掛出告示，「土雞蛋、白殼雞蛋目前缺貨中。」
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