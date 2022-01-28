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台南將軍馬沙溝燈會點燈為期1個月 李聖宮汽車摸彩喊停

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
馬沙溝燈會將展出1個月！因應疫情升溫，李聖宮取消大年初一及初二的轎車摸彩活動。記者吳淑玲／翻攝
馬沙溝燈會將展出1個月！因應疫情升溫，李聖宮取消大年初一及初二的轎車摸彩活動。記者吳淑玲／翻攝

台南馬沙溝燈會點燈展開為期1個月的燈會活動，因為新冠疫情持續升溫，避免群聚造成防疫缺口，李聖宮今天決定取消大年初ㄧ及初二的轎車摸彩活動，仍歡迎全國民眾新春期間來「走春」參觀燈會，集點可獲得小提燈1組。

雲管處長徐振能、馬沙溝社區理事長吳明和表示，2022馬沙溝漁觀食色地景藝術季的重頭戲就是「馬沙溝燈會」，包括 「福虎生風」、「異國風情畫」、「漁影迷蹤」、「愛戀櫻花」、「李聖宮百福圓滿」等燈景，每天晚上5點30分至10點開放燈區展演，主燈區每30分鐘展演1次，入夜後艷麗奪目，是沿海地區新春期間賞燈會的好去處。

馬沙溝李聖宮原訂農曆春節大年初ㄧ及初二的新春摸彩活動，因應疫情升溫及配合政府防疫下策，今天宣布取消舉辦，李聖宮主委王泰運說，凡有購買摸彩券者自即日起至2022年3月31日止，都可以持摸彩券票根前來李聖宮會計室辦理退款。

至於任寅虎年來送招財福小提燈，吳明和表示，到2月28日結束展覽前，只要來馬沙溝逛遊燈會，拿出手機掃描QR CODE在李聖宮、牌樓、觀音巖、烈池宮、逐浪等5點拍照就可集點，集滿5點請到服務台確認，即可獲得小提燈1組，每日限量300組，送完為止。

雲嘉南風管處長徐振能表示，新春期間歡迎來台南將軍漁港旁邊的馬沙溝漁村走春遊玩，白天可以到馬沙溝社區觀賞彩繪、將軍漁港買新鮮魚貨，入晚欣賞美麗的燈會，是相當棒的走春行程。

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