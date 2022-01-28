桃竹苗血庫庫存告急 O、A型最缺剩不到3天

春節連假將展開，但桃竹苗血庫庫存告急，新竹捐血中心28日公布最新庫存情形，所有血型存量都亮紅燈，尤其以O型與A型血液嚴重不足，存量都剩不到3天，捐血中心呼籲民眾踴躍捐血做愛心，並指出春節期間捐血服務不打烊，民眾於除夕到初三前往桃竹苗6個捐血室捐血，即加贈1份精美禮品。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，桃竹苗血庫存量嚴重不足，所有血型都低於7天安全庫存量，但目前新竹捐血中心服務區內1家醫療院所，有位O型血型的病患需要大量輸血，因此急需民眾發揮愛心，挽袖捐熱血，一起救助病患安心過好年。

新竹捐血中心指出，過年期間1月29日到2月6日，桃竹苗一開共開放6個捐血點，包含桃園站、南門室、中壢室、竹北愛心樓、西大室、苗栗站，服務不打烊，民眾於除夕至初三期間，凡前往上述捐血室捐血，還可加贈1份精美紀念品。

王雲龍說，許多民眾以為打了新冠肺炎疫苗就不能捐血，但其實接種過新冠肺炎疫苗，只要自己身體沒有任何不適症狀，就能參與捐血。他也指出，今年的缺血情況特別嚴重，在疫情期間，醫院用血量減少，捐血量也減少，因為很多單位都因疫情取消或延後辦理捐血活動。