快訊

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

「2大2小」從高雄到礁溪玩耍傳播鏈曝 年前國內已達419例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹苗血庫庫存告急 O、A型最缺剩不到3天

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
民眾日前響應新竹捐血中心於新竹台大分院生醫醫院前的公益愛心捐血活動。記者巫靜婷／攝影
民眾日前響應新竹捐血中心於新竹台大分院生醫醫院前的公益愛心捐血活動。記者巫靜婷／攝影

春節連假將展開，但桃竹苗血庫庫存告急，新竹捐血中心28日公布最新庫存情形，所有血型存量都亮紅燈，尤其以O型與A型血液嚴重不足，存量都剩不到3天，捐血中心呼籲民眾踴躍捐血做愛心，並指出春節期間捐血服務不打烊，民眾於除夕到初三前往桃竹苗6個捐血室捐血，即加贈1份精美禮品。

新竹捐血中心主任王雲龍指出，桃竹苗血庫存量嚴重不足，所有血型都低於7天安全庫存量，但目前新竹捐血中心服務區內1家醫療院所，有位O型血型的病患需要大量輸血，因此急需民眾發揮愛心，挽袖捐熱血，一起救助病患安心過好年。

新竹捐血中心指出，過年期間1月29日到2月6日，桃竹苗一開共開放6個捐血點，包含桃園站、南門室、中壢室、竹北愛心樓、西大室、苗栗站，服務不打烊，民眾於除夕至初三期間，凡前往上述捐血室捐血，還可加贈1份精美紀念品。

王雲龍說，許多民眾以為打了新冠肺炎疫苗就不能捐血，但其實接種過新冠肺炎疫苗，只要自己身體沒有任何不適症狀，就能參與捐血。他也指出，今年的缺血情況特別嚴重，在疫情期間，醫院用血量減少，捐血量也減少，因為很多單位都因疫情取消或延後辦理捐血活動。

王雲龍表示，疫情過後，因疫情趨緩，很多民眾病患都陸續回到醫院，讓血庫從去年10月開始到目前，醫院用血量比前年同期多出約1成，導致現在醫院的庫存血量如此不足。有任何捐血相關疑問，可撥打電話03-5556111詢問，或至新竹捐血中心官網查詢 http://www.sc.blood.org.tw/Internet/hsinchu/index.aspx。

新竹捐血中心宣布過年期間桃竹苗有6個捐血點持續服務，邀請民眾踴躍捐血。圖／新竹捐血中心提供
新竹捐血中心宣布過年期間桃竹苗有6個捐血點持續服務，邀請民眾踴躍捐血。圖／新竹捐血中心提供

捐血中心 新竹 疫情

延伸閱讀

嚴重缺血！台南建築3會辦捐血送全聯禮券

寒冬送熱血 消防弟兄嘉邑城隍廟挽袖捐血解血荒

高雄血庫存量全台最低 醫療用血量不足四天

桃竹苗血庫剩3.8天 新竹市議會年前辦捐血活動

相關新聞

鬧雞蛋荒！ 農委會14:30記者會 全力調度確保年節需求

明天開始春節連假，國內鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲今天下午2時30分，在農委會召開記者會，說明「農委會全力調度雞蛋 確...

當心孤獨已成為日趨嚴重的健康流行病

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

影／搶買雞蛋基隆上百人排隊等蛋行開店 每人限百元

明天就是春節連假開始，但是國內鬧「雞蛋荒」，今天上午很多基隆人跑遍市區買不到一顆蛋，位七堵區有一間蛋行中午開店前，就有超...

台南將軍馬沙溝燈會點燈為期1個月 李聖宮汽車摸彩喊停

台南馬沙溝燈會點燈展開為期1個月的燈會活動，因為新冠疫情持續升溫，避免群聚造成防疫缺口，李聖宮今天決定取消大年初ㄧ及初二...

花48元租iRent 就中雲端發票100萬元大獎

2021年11-12月統一發票開獎，iRent共享汽機車本期中獎發票，開出1組雲端發票專屬獎100萬元，幸運的iRent...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。