屏東藝文場館主題營運 帶動藝文人口 文化部評比獲特優

屏東縣推動藝文場館營運升級及扶植傑出團隊計畫，獲文化部110年度考評雙特優，展現軟硬體實力並進的卓越成果，尤其近年來場館營運成效，居六都之外第一名。

屏東縣政府文化處指出，屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流，與屏東演藝廳主打音樂節目，雙館各具專業表演場域功能。兩館的展演活動共達155場次、戶外推廣展演達75場次。

疫情期間，文化處結合縣內傑出演藝團隊推出「屏東i show第二季」線上節目，觀眾線上欣賞各類型演出，與「藝文紓困徵件計畫」，提供百萬元獎金鼓勵屏東縣藝文表演工作者持續創作，有助於團隊疫情衝擊下積極面對，持續精進。

文化處長吳明榮說，雖然去年度因疫情影響，但縣府在經費及輔導策略都給予團隊最大支援，讓演出節目售票平均達到8成上座率，努力推動劇場活化與營運，策劃、整合與執行能力俱佳的表現，也讓屏東連年獲文化部肯定。

吳明榮觀察，屏東縣近年針對藝文場館定位與發展需求，邀請國際知名表演團隊，或自製節目甚至是每周沙龍音樂會等，帶動藝文欣賞人口爆炸性成長，也培養觀眾「使用者付費」的觀念，大幅提高藝文消費意願，今年2月首次來屏東巡演的「火焰之舞」，一般票在1小時內秒殺完售，創下全台最快且唯一完售的場次。

屏東縣多年來扶植在地團隊有成，蒂摩爾古薪舞集、滯留島舞蹈劇場、種子舞團3團入選國藝會Taiwan Top計畫，屏東聯合管樂團入選文化部媒合場館計畫，透過中央與地方資源加乘，展現豐沛的藝文能量。