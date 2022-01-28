快訊

春節走春求好運 指揮中心公布8大指引勿惹病毒上身

「2大2小」從高雄到礁溪玩耍傳播鏈曝 年前國內已達419例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東藝文場館主題營運 帶動藝文人口 文化部評比獲特優

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東演藝廳主打音樂節目，每周舉辦沙龍音樂會。圖／屏東縣府文化處提供
屏東演藝廳主打音樂節目，每周舉辦沙龍音樂會。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣推動藝文場館營運升級及扶植傑出團隊計畫，獲文化部110年度考評雙特優，展現軟硬體實力並進的卓越成果，尤其近年來場館營運成效，居六都之外第一名。

屏東縣政府文化處指出，屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流，與屏東演藝廳主打音樂節目，雙館各具專業表演場域功能。兩館的展演活動共達155場次、戶外推廣展演達75場次。

疫情期間，文化處結合縣內傑出演藝團隊推出「屏東i show第二季」線上節目，觀眾線上欣賞各類型演出，與「藝文紓困徵件計畫」，提供百萬元獎金鼓勵屏東縣藝文表演工作者持續創作，有助於團隊疫情衝擊下積極面對，持續精進。

文化處長吳明榮說，雖然去年度因疫情影響，但縣府在經費及輔導策略都給予團隊最大支援，讓演出節目售票平均達到8成上座率，努力推動劇場活化與營運，策劃、整合與執行能力俱佳的表現，也讓屏東連年獲文化部肯定。

吳明榮觀察，屏東縣近年針對藝文場館定位與發展需求，邀請國際知名表演團隊，或自製節目甚至是每周沙龍音樂會等，帶動藝文欣賞人口爆炸性成長，也培養觀眾「使用者付費」的觀念，大幅提高藝文消費意願，今年2月首次來屏東巡演的「火焰之舞」，一般票在1小時內秒殺完售，創下全台最快且唯一完售的場次。

屏東縣多年來扶植在地團隊有成，蒂摩爾古薪舞集、滯留島舞蹈劇場、種子舞團3團入選國藝會Taiwan Top計畫，屏東聯合管樂團入選文化部媒合場館計畫，透過中央與地方資源加乘，展現豐沛的藝文能量。

文化處表示，111年度各項表演藝術推廣計畫，包括「屏東縣市傑出演藝團隊徵選及獎勵計畫」、「屏東藝術館表演活動徵件計畫」與「屏東阿卡貝拉種子樂團培訓團員甄選」即日起受理申請，相關資訊請上屏東文化處官網即時消息查詢。

屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流。圖／屏東縣府文化處提供
屏東藝術館去年重新啟用，定位是舞蹈與戲劇場館，一系列開館演出，吸引觀眾回流。圖／屏東縣府文化處提供
疫情期間，屏縣文化處結合縣內傑出演藝團隊推出「屏東i show第二季」線上節目，觀眾線上欣賞各類型演出。圖／屏縣府文化處提供
疫情期間，屏縣文化處結合縣內傑出演藝團隊推出「屏東i show第二季」線上節目，觀眾線上欣賞各類型演出。圖／屏縣府文化處提供

屏東縣政府 疫情 劇場

延伸閱讀

屏東推1鄉鎮1共融公園 南州、崁頂共融公園很環保

屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府籲保持距離拍照

違規傾倒廢土屏東、台南最多 6縣市辦結率超低

屏東燈節燈飾屢遭破壞 縣府：保持合宜距離拍照更美麗

相關新聞

鬧雞蛋荒！ 農委會14:30記者會 全力調度確保年節需求

明天開始春節連假，國內鬧「雞蛋荒」，農委會主委陳吉仲今天下午2時30分，在農委會召開記者會，說明「農委會全力調度雞蛋 確...

當心孤獨已成為日趨嚴重的健康流行病

你覺得孤獨只是種感受，只要學會共處，就沒什麼大不了？事實上，長期感到孤獨會影響我們的身心健康。越來越多研究顯示，孤獨會提高壓力荷爾蒙，造成身體發炎症狀，增加罹患心臟病、關節炎、糖尿病、失智症的機率。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

影／搶買雞蛋基隆上百人排隊等蛋行開店 每人限百元

明天就是春節連假開始，但是國內鬧「雞蛋荒」，今天上午很多基隆人跑遍市區買不到一顆蛋，位七堵區有一間蛋行中午開店前，就有超...

台南將軍馬沙溝燈會點燈為期1個月 李聖宮汽車摸彩喊停

台南馬沙溝燈會點燈展開為期1個月的燈會活動，因為新冠疫情持續升溫，避免群聚造成防疫缺口，李聖宮今天決定取消大年初ㄧ及初二...

花48元租iRent 就中雲端發票100萬元大獎

2021年11-12月統一發票開獎，iRent共享汽機車本期中獎發票，開出1組雲端發票專屬獎100萬元，幸運的iRent...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。