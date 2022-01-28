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黃金博物館春節淘金系列活動 「咬錢虎」把金沙帶回家
新北市立黃金博物館初二至初六規畫「金好年」系列活動，包括期間限定位於共學館的「金好年」春聯章，供民眾蓋印收集；還有「咬錢虎」淘金活動，民眾只要參加春節特別場上午10時30分或下午3時30分兩場次淘金體驗，購票即可獲贈可愛虎耳朵髮飾，化身「咬錢虎」把金沙帶回家。
黃金博物館為迎接春節，即日起至大年初六，推出「金好年─2022黃金博物館春節活動」，園區屋簷門廊裝飾紅燈籠、張貼虎年新春聯，處處喜氣洋洋，遊客中心也擺放富貴的黃金糖，讓遊客吃甜甜，過好年，歡迎民眾走春看展。
黃金博物館長謝文祥說，初二至初六黃博館規畫「金好年」系列活動，包括期間限定位於共學館的「金好年」春聯章，供民眾蓋印收集；還有「咬錢虎」淘金活動，民眾只要參加春節特別場10點30分或15點30分兩場次淘金體驗，購票即可獲贈可愛虎耳朵髮飾，化身「咬錢虎」把金沙帶回家。
此外，今年初新開幕的共學館為礦山共學基地，館內收藏許多礦山珍貴文物，包括全國各縣市地質公園特色岩石標本、陳列百年「礦山寫真帖」、「台灣採金七百年」等重要史料文獻，周邊更打造國際知名地景藝術家王文志「方舟上的集會所」大型竹編藝術，及友善生態美學秘境。
春節期間九份昇平戲院也推出河洛歌子戲團精彩劇作「鳳凰蛋」，由河洛歌子戲團五將王金櫻、小咪、許亞芬、郭春美、石惠君同框演出，適合民眾藝文走春，更多活動內容請參考黃金博物館官網（網址：https://www.gep.ntpc.gov.tw/）。
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