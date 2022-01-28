快訊

台中國泰世華大甲分行員工家屬確診 員工全居家隔離

黃曉明、Angelababy官宣離婚！6年婚擁1子畫下句點

南投燈會29日開幕 300架無人機營造水陸空燈光秀

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投燈會開幕在即，縣長林明溱到燈會檢查各項演出節目，希望讓遊客耳目一新。圖／南投縣政府提供
南投燈會開幕在即，縣長林明溱到燈會檢查各項演出節目，希望讓遊客耳目一新。圖／南投縣政府提供

南投燈會29日點燈，縣府安排300架無人機搭配水舞呈現南投美景及燈會主題高空動畫，南投縣長林明溱說，今年南投燈會持續長達23天，且燈會節目涵蓋水陸空立體呈現，將帶給民眾更大驚喜，歡迎各地民眾春遊南投看燈會賞美景。

南投燈會開幕在即，包括主燈「虎哩旺」、互動體驗創新燈區、悠活農村咖啡茶等南投農特產展售會都已準備齊全，等著遊客上門。

林明溱說，今年南投燈會極富童趣，國中小學生繪製招財虎彩繪公仔群、搭配交響樂組曲、水舞、無人機、煙火，水陸空多域共演的水陸雙水舞。無人機則結合卡娜赫拉的小動物授權合作的煙火秀，另外還有樂聲與花燈連動的互動體驗燈區，朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、台北愛樂交響樂團、雲火火舞團及眾多在地優質團隊表演；戀愛薰衣草、花海小火車及SUP立槳體驗。

鯉躍龍門藝術副燈由南投雕塑家王松冠創作，結合音樂展演，將在燈會結束後永久典藏，國內外三個領域藝術家洪易、皇．雷普耶斯、王松冠跨領域合作，展出各具特色藝術燈組，採用互動燈組，打造好「玩」的燈會，同時打造體驗劇場，並結合燈光DJ秀，建立五感體驗場域。

林明溱說，南投燈會從春節連假一直跨越元宵到2月20日，「南投玩很大．千千萬萬獎不完」最大獎轎車也將會抽出，信義雙龍七彩吊橋、竹山瑞龍瀑布、杉林溪、九族文化村、溪頭、清境高空觀景步道、國姓橋聳雲天綠雕園區，也是春節期間戶外賞景走春最佳景點，歡迎遊客到南投旅遊、健行，讓新春元氣滿滿。

南投燈會主燈「虎哩旺」搭配風車，營造「福虎生風」氣氛，帶來好運。圖／南投縣政府提供
南投燈會主燈「虎哩旺」搭配風車，營造「福虎生風」氣氛，帶來好運。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水舞配合音樂和光雕變幻莫測，讓人目不暇給。圖／南投縣政府提供
貓羅溪水舞配合音樂和光雕變幻莫測，讓人目不暇給。圖／南投縣政府提供
南投燈會安排300架無人機搭配水舞，燈光變幻更精彩。圖／南投縣政府
南投燈會安排300架無人機搭配水舞，燈光變幻更精彩。圖／南投縣政府

南投 燈會 林明溱

延伸閱讀

名間鄉天空之星觀景塔動土 結合受天宮創造觀光亮點

飛官陳奕殉職 陳爸爸不捨「無緣的媳婦」拜託縣長幫忙

南投燈會主燈、小提燈亮相 縣府加碼再送轎車

監委糾正南投7號道路！林明溱：政府機關不該政治追殺

相關新聞

隔離202天用鏡頭帶粉絲玩日本 旅遊版主團購飆兩千萬

這是一個從導遊、網路作家，到成為旅行社老闆，再因疫情衝擊，迅速轉型為團購主，卻仍能牢牢抓緊大群鐵粉的故事。

重鬱症沒病識感 依賴安眠藥拒絕就醫怎麼辦？

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

採買年貨交易熱絡！ 肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

今天開始天氣轉變。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前位於南海的低壓系統，發展不大起來，但外圍...

黃金博物館春節淘金系列活動 「咬錢虎」把金沙帶回家

新北市立黃金博物館初二至初六規畫「金好年」系列活動，包括期間限定位於共學館的「金好年」春聯章，供民眾蓋印收集；還有「咬錢...

虎年到！林智堅邀來竹市看老虎、賞光虎、拜虎爺求財

迎接虎年，新竹市長林智堅今天邀請全國旅客做好個人防疫，一同來竹市「尋虎」之旅，不僅可看新竹市動物園孟加拉虎雙胞胎兄弟「六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。