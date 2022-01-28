南投燈會29日開幕 300架無人機營造水陸空燈光秀

南投燈會29日點燈，縣府安排300架無人機搭配水舞呈現南投美景及燈會主題高空動畫，南投縣長林明溱說，今年南投燈會持續長達23天，且燈會節目涵蓋水陸空立體呈現，將帶給民眾更大驚喜，歡迎各地民眾春遊南投看燈會賞美景。

南投燈會開幕在即，包括主燈「虎哩旺」、互動體驗創新燈區、悠活農村咖啡茶等南投農特產展售會都已準備齊全，等著遊客上門。

林明溱說，今年南投燈會極富童趣，國中小學生繪製招財虎彩繪公仔群、搭配交響樂組曲、水舞、無人機、煙火，水陸空多域共演的水陸雙水舞。無人機則結合卡娜赫拉的小動物授權合作的煙火秀，另外還有樂聲與花燈連動的互動體驗燈區，朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、台北愛樂交響樂團、雲火火舞團及眾多在地優質團隊表演；戀愛薰衣草、花海小火車及SUP立槳體驗。

鯉躍龍門藝術副燈由南投雕塑家王松冠創作，結合音樂展演，將在燈會結束後永久典藏，國內外三個領域藝術家洪易、皇．雷普耶斯、王松冠跨領域合作，展出各具特色藝術燈組，採用互動燈組，打造好「玩」的燈會，同時打造體驗劇場，並結合燈光DJ秀，建立五感體驗場域。