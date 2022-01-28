春節走訪山林避人潮 茂管處推5大打卡景點

觀光局茂林國家風景區管理處因應春節假期即將到來，推出桃源寶山櫻花公園、寶來及不老溫泉、新威森林公園等5大打卡景點，茂管處建議，民眾可多搭乘大眾交通運輸工具避開人潮，上山走春也務必做好防疫措施，保護自己也保護他人。

茂管處表示，疫情期間避開人群，走訪山林是過年期間最佳選擇，茂管處轄內多個景點正適合前往，如高雄桃源區的櫻花公園種滿5000棵櫻花樹，現在還可看到滿山粉色櫻花，假日到訪可在寶山假日市集品嘗原住民風味餐點。

茂管處表示，在六龜區有六龜老街古意的池田屋、洪稛源商號2棟百年老屋等，到寶來及不老溫泉區泡湯，犒勞辛苦一年的自己，另還可到新威森林公園漫步在全長二公里的桃花心木步道中，享受如詩如畫的浪漫。

茂林生態公園正值紫斑蝶南下避冬時節，遊客可於每日下午兩點後到訪，體驗數十萬隻紫斑蝶揮動美麗紫色翅膀，圍繞身邊的感覺，是喜愛自然生態的民眾，絕對不容錯過的難得美景與體驗。

茂管處提醒，春節期間到茂林國家風景區走春需注意交通疏運資訊，行經風景區轄內六龜區、茂林區，及周邊旗山區及美濃區相關道路，包含台20線、台27線、台27甲線、高132線及國道10號旗尾端右轉台3線(往美濃)等易壅塞路段，已協調轄區員警加強交通疏導及違規取締，另H31公車(旗山轉運站-多納）已增加例假日班次至6班次，歡迎遊客多加利用。