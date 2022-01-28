拜地基主超商雞腿便當大賣！7-ELEVEN奮起湖便當換新春包裝

新年長達9天的假期許多店家未營業，超商方便即食的鮮食商品是外食族便利的選擇。過年拜拜規則多，每年除夕除了祭拜祖先，也會拜地基主，感謝一年來的庇佑並祈求隔年好運與順遂，為了節省時間，許多人會購買超商雞腿便當祭祀地基主，7-ELEVEN每逢過年前夕各門市皆會加強備貨，尤其除夕當天奮起湖便當銷量可較前一周翻倍成長，而去年兩款商品在除夕共熱銷超過13萬份，顯見商機十足。

傳說地基主喜愛吃雞腿，因此會以雞腿奉祀，但除夕當天許多店家休息，超商「雞腿便當」成了最方便的祭祀供品。今年7-ELEVEN將「經典奮起湖便當」與「奮起湖雙拼便當」換上應景新春包裝，讓拜拜具新意又應景，並且特別鎖定住宅、商業型門市加強備貨，預計可帶動相關類別業績成長1.5成以上。

除了雞腿便當之外，7-ELEVEN鮮食商品今年於年節期間擴大至7種品項換上新春包裝，其中「御選紅燒牛肉麵」象徵「牛」轉乾坤、「咖哩雞排烏龍燴麵」則有長壽吉祥之意，7-ELEVEN還推出年節限定的「蒲燒鰻御膳」，鰻魚也代表健康長壽之意，選用輸日等級鰻魚，1斤6尾以上規格，以日本關東手法先烤後蒸，四道炙燒工序逼出鰻魚香氣，超值價格就能品嘗。

根據7-ELEVEN銷售統計，春節期間冷凍食品的銷售可較平時成長1成以上，7-ELEVEN即日起加強個人化冷凍商品備貨，7-ELEVEN「御料小館」現有品項數超過40款，涵蓋冷藏配菜、Pizza、冷凍食品等，過年期間懶得煮，也可作為家中常備小點。

此外，受到疫情影響，如果過年宅家不出門，7-ELEVEN於春節期間擴大外送平台商品選擇，3大平台共有超過600項鮮食商品，像是使用foodomo選購商品可同享線下門市「OPEN!組合餐」活動及指定三角飯糰同品項第2件59折優惠，並且獨家於foodomo及foodpanda推出線上超值活動：中杯熱咖啡搭配指定鮮食主餐（義大利麵／燴飯）89元起組合價，另強化雞胸肉、滷雞胗等配菜、以及整包販售的關東煮、鮮肉包等多入數商品折扣。

OKmart「大雞腿丼」便當也是除夕拜地基主的首選，讓民眾用最便利的方式獻上滿滿誠意；而近期因疫情升溫，消費者對飲食的營養價值十分看重，OKmart特別在春節期間推出聯名的營養鮮食「郭老師麻油雞飯糰」，還有與「福記」聯名的台灣在地口味鮮食，在春節期間也能吃的美味又營養，預估可提升門市鮮食業績2成。