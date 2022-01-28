金山財神廟春節將湧車潮 警彈性總量管制廟方有接駁車

北海岸著名的金山財神廟，往年春節都吸引大批各地遊客求財拜廟，因廟宇位處路幅狹小的山區道路半山腰，汽車會車不易，部分路段僅能單向通行，春節初一至初六，金山警將利用最新建置「路口交通影像顯示系統」即時監控周遭路段車流，彈性實施總量管制上山車輛。

金山警分局預估，初一及初四往金山財神廟參拜車潮會最多，從財神廟山下到山上時間恐長達2小時，警方將透過路口交通影像顯示系統及停車場滿場通報，彈性實施「總量管制措施」。

實施方式為員警將在於萬里區台2線與員潭路口及大鵬派出所路口，暫時管制車輛上山，管制期間請民眾前往金山老街、中角灣、石門洞等觀光風景區旅遊，等待解除管制，或可利用廟方於台2線員潭路口派駐之接駁車上山。

金山財神廟表示，廟方共提供10輛接駁車往返台2線員潭路口、焿子坪停車場及財神廟，請多加利用。

上山往財神廟路線請民眾配合警方及廟方志工引導，從萬里區台2線與員潭路口(招財童子雕像前)左轉上山，由金山區臺2線與龜子山路口或往重光方向下山，以避免在山區會車不易，而造成交通壅塞。

金山財神廟上山參拜尖峰時段約為上午8時到下午2時，下山回程尖峰時段約為下午3時到晚間7時，因上下山路口緊鄰北海岸主要幹道台2線，進出山區道路車速緩慢，請民眾耐心等候。另請民眾在金山區台2線與龜子山路口下山時，遵從交通管制人員指引右轉離開，金山分局將隨時掌握周邊車流狀況加強疏導，以加速車流運行。

金山財神廟及金山警分局提醒，走春拜拜時務必遵守中央流行疫情指揮中心指引，落實實聯制、量體溫、配戴口罩並保持社交距離。

金山財神廟指出，配合中央疫情公告，除夕集頭香儀式、初四法會團拜取消，但法師科儀如期舉行，仍可預先報名寫疏文。