春節國一竹北交流道、台61線好塞 警公布替代道路方案

今天是年前最後上班日，新竹縣竹北警分局表示，竹北下午將湧現車潮，警方除規畫交通疏導勤務，配合高速公路高乘載管制，也加強風景區替代道路疏導，針對國一竹北交流道、台61線壅塞情形，提供替代道路讓用路人參考。另外，竹北市公所也宣布1月29日至2月1日仁德街改為單行道並禁止臨時停車。

竹北警分局指出，國道1號竹北交流道2月3、4日下午1時至傍晚6時將實施北上匝道高乘載管制，僅允許大客車、計程車、持有身心障礙證明、孕婦證明之小型車，及乘載3人（含）以上小型車駛入。

警方表示，鑑於春節期間各風景區聯外道路，交通流量大增，提供民眾當遇到國一竹北交流道壅塞時，改走替代道路如下：

一、往東方向車輛：沿光明六路→光明六路東一段→右轉自強南路→經國橋→台68線→往竹東方向→台3線。

二、往西方向車輛：光明六路→右或左轉台1線。

三、往西方向車輛：光明六路→左轉台1線→頭前溪橋→台68線（南寮方向）→台61線

台61線西部濱海快速道路（鳳岡、豐田段）也是南北重要交通樞紐，由於西濱公路為台15線與台61線共線，於西濱公路與竹4線路口是高架道路與平面道路匯流（協榮加油站前）處，匯流車潮恐造成壅塞，建議用路人改走替代道路如下。

南下車道壅塞時：

一、台61南下壅塞時，引導車流右轉台15線（平面機慢車道）替代。

二、台61、15南下壅塞時：引導車流於協榮加油站前左轉竹4線經鳳岡、長青路往台1線替代。

北上車道壅塞時：

一、台61北上壅塞時，於竹4線路口（協榮加油站前）引導車流經右側平面車道（台15線）北上替代（鳳鼻隧道外側車道）北上。

二、台61、15北上壅塞時：引導車流於協榮加油站前右轉竹4線經鳳岡、長青路往台1線替代。

竹北警分局另表示，配合公路總局疏運政策，台68線南寮端南下出口匝道於連假期間封閉，以提升西濱公路行車效率，屆時欲往南行之車輛應遵照管制，台68線南寮端出口匝道往北至西濱路與西濱路一段126巷口之左轉專用道，再進行迴轉南下，警方將於西濱竹北段沿線編排義交協助疏處，呼籲用路人沿途遵守交通疏導管制措施。