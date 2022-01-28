出境逾2年戶籍被遷出 中市戶政懶人包權益大解析

農曆春節將屆，海外國人紛紛返台過年團聚，台中市政府民政局於春節前夕推出「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包，提供民眾查詢相關權益及申辦恢復戶籍資訊。

民政局長吳世瑋表示，國人出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外是基於遷徙的事實行為，屬於戶籍管理措施，而非喪失我國國籍，也不影響國人身分，請民眾不用擔心，而健保、勞保、國民年金、所得稅及地價稅等相關權益，內政部也協調相關部會因應，以保障民眾權益。

吳世瑋指出，近來各地戶所陸續接到民眾洽詢有關出境超過2年未入境，而被戶籍逕遷出國外等相關問題，特別彙整近期相關中央函釋規定及民眾常見洽辦問題製作懶人包，懶人包中說明，出境逾2年未入境者，其戶籍逕為遷出及除籍疑義外，更將國人各項給付權益、所得稅、地價稅、健保加保及申請恢復戶籍等資訊整合列出，也附上各窗口聯絡專線供民眾洽詢。

另外，懶人包中也包含民眾最關心的健保問題，國人109年1月1日在保者，可向中央健保署提出自退保之日起接續納保，自107年起戶籍遷出至國外且退保者，於109至111年間返國恢復戶籍時，得自恢復之日起納保，不受6個月等待期限制。

此外，像是老年、身心障礙，遺屬年金等相關給付權益並不受影響，請領者可向駐外館處申請身分或居住相關證明文件，郵寄至勞保局經審核通過即可續領。