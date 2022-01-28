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出境逾2年戶籍被遷出 中市戶政懶人包權益大解析

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
出境逾2年戶籍被遷出，中市戶政懶人包權益大解析。圖／台中市政府民政局提供
出境逾2年戶籍被遷出，中市戶政懶人包權益大解析。圖／台中市政府民政局提供

農曆春節將屆，海外國人紛紛返台過年團聚，台中市政府民政局於春節前夕推出「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包，提供民眾查詢相關權益及申辦恢復戶籍資訊。

民政局長吳世瑋表示，國人出境逾2年未入境，戶籍暫時被遷出國外是基於遷徙的事實行為，屬於戶籍管理措施，而非喪失我國國籍，也不影響國人身分，請民眾不用擔心，而健保、勞保、國民年金、所得稅及地價稅等相關權益，內政部也協調相關部會因應，以保障民眾權益。

吳世瑋指出，近來各地戶所陸續接到民眾洽詢有關出境超過2年未入境，而被戶籍逕遷出國外等相關問題，特別彙整近期相關中央函釋規定及民眾常見洽辦問題製作懶人包，懶人包中說明，出境逾2年未入境者，其戶籍逕為遷出及除籍疑義外，更將國人各項給付權益、所得稅、地價稅、健保加保及申請恢復戶籍等資訊整合列出，也附上各窗口聯絡專線供民眾洽詢。

另外，懶人包中也包含民眾最關心的健保問題，國人109年1月1日在保者，可向中央健保署提出自退保之日起接續納保，自107年起戶籍遷出至國外且退保者，於109至111年間返國恢復戶籍時，得自恢復之日起納保，不受6個月等待期限制。

此外，像是老年、身心障礙，遺屬年金等相關給付權益並不受影響，請領者可向駐外館處申請身分或居住相關證明文件，郵寄至勞保局經審核通過即可續領。

民政局提醒，最近自國外返台的市民朋友，如發現個人或親友戶籍暫時被遷出國外時，可利用返台期間持我國護照或入國證明文件、國民身分證正本及欲遷入地之戶口名簿正本或房屋證明文件，即可至戶政事務所辦理恢復戶籍，未成年人恢復戶籍應由戶長或法定代理人雙方共同申辦，以保障個人權益，有關懶人包相關資訊，歡迎民眾至民政局官方網站最新消息(https://www.civil.taichung.gov.tw/1974938/post)下載查詢。

台中市政府民政局特別於春節前夕推出「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包。圖／台中市政府民政局提供
台中市政府民政局特別於春節前夕推出「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包。圖／台中市政府民政局提供
民政局彙整近期相關中央函釋規定及民眾常見洽辦問題，製成「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包。圖／台中市政府民政局提供
民政局彙整近期相關中央函釋規定及民眾常見洽辦問題，製成「出境逾2年，戶籍權益大解析」懶人包。圖／台中市政府民政局提供

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