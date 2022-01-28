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明明是過敏...狂打噴嚏、咳嗽強制快篩11次 她嘆：被戳到羨慕「沒鼻子」佛地魔

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為民眾接受快篩戳鼻子示意圖，表情看起來相當痛苦。報系資料照
圖為民眾接受快篩戳鼻子示意圖，表情看起來相當痛苦。報系資料照

台灣疫情最近多點爆發，人心惶惶。有位網友在Dcard防疫生活板發文，說自己是過敏體質，常因為環境或天氣轉變，就打噴嚏或咳嗽，因為症狀和Omicron類似，公司很擔心，每隔兩天(周一、周三、周五)就要求她快篩，已累計11次。她跟主管說戳鼻子不舒服，主管竟回「戳多次一點就會習慣了啦」。

原PO表示，她27年來都是過敏體質，因為天氣或環境，常會鼻子癢打噴嚏、喉嚨癢咳嗽。每當出現症狀，公司就要她快篩。她明明沒有任何接觸史，卻已經快篩過11次，大嘆「我要不要乾脆變成佛地魔好了，沒有鼻子就不會過敏，不會過敏就不用快篩」。

不少過來人有同感，「快篩真的超不舒服，戳完兩個星期才沒感覺」、「辛苦你了，我也戳過兩次，真的會痛到流血流淚，我朋友是機師他被戳了七、八十次」、「一直戳不會流鼻血嗎....要我早流滿地了 我鼻壁很薄」、「鼻子越戳越敏感，更容易流鼻水，根本惡性循環欸，辛苦了」。也有人建議，「那就拖大家下水～因為很多確診無症狀，主管也一三五來篩一下」、「快篩不要一次直接上去，慢慢撸上去就比較不會痛了」。

過敏人同病相憐，「快篩戳進去，又引起鼻過敏，真的極度羨慕佛地魔，版主我懂你的苦」、「我也是過敏兒，搭捷運的時候想咳嗽，都想把自己埋起來」、「過敏+胃食道逆流，有人的時候都不太敢咳，很怕被誤會」、「我支氣管過敏，只要我咳一下，客人就會跟店家反應這位員工很可怕」、「最近天氣每天都在過敏，一天打三十次噴嚏都有可能」、「我也是用醫生開的鼻噴劑和過敏藥加治療，過敏真的明顯有好很多」。

原PO後來找出解決之道，趁去拿過敏藥的時候，請家庭醫生幫忙開立過敏證明，希望拿回公司之後能不用再一直快篩了，她說，她知道現在是非常時期，快篩很必要，只是真的太多次才忍不住抱怨一下。

圖為「哈利波特」系列大反派「佛地魔」。圖／摘自「哈利波特」官方推特
圖為「哈利波特」系列大反派「佛地魔」。圖／摘自「哈利波特」官方推特

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