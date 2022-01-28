唐氏症基金會募集648份年菜 受贈者驚喜：能過好年了

財團法人中華民國唐氏症基金會響應新北好日子愛心大平台，於農曆年前募集年菜，並致贈648份鴻福海陸小套餐，市值57萬多元，贈予新北市身心障礙者家庭資源中心，和弱勢兒少課後陪伴及家庭支持服務的小衛星，以轉贈給身障者及弱勢兒少家庭，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會從2014年起發起「送愛募集活動」至今已邁入第9年，今年以「春到、福到、2022好運到、春節送愛活動」，共募得7800組年菜，透過新北、台北、台中及新竹等4縣市社會局，轉贈給障礙者及弱勢兒少等家庭，讓他們在歲末年終家庭團圓之際，都能感受到社會的溫暖，其中有648組贈予新北市，菜色包含紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排、味噌虱目魚丸湯等。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，家資中心的社工們為能讓服務中的案家在年前收到這份心意，連日來馬不停蹄地發送年菜，社工轉述，其中一位陳姓案家，她發現冰箱冷凍層空無一物，在放進年菜後，頓時滿了出來，案主說：「太好了，我們一家三口終於可以好好過年了！」小孩在一旁更是開心得跳起來。