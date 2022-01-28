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唐氏症基金會募集648份年菜 受贈者驚喜：能過好年了

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市樂康身心障礙家庭資源中心社工將唐氏症基金會募集的年菜贈予案家。圖／新北市社會局提供
新北市樂康身心障礙家庭資源中心社工將唐氏症基金會募集的年菜贈予案家。圖／新北市社會局提供

財團法人中華民國唐氏症基金會響應新北好日子愛心大平台，於農曆年前募集年菜，並致贈648份鴻福海陸小套餐，市值57萬多元，贈予新北市身心障礙者家庭資源中心，和弱勢兒少課後陪伴及家庭支持服務的小衛星，以轉贈給身障者及弱勢兒少家庭，讓他們有豐盛年菜圍爐過好年。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，基金會從2014年起發起「送愛募集活動」至今已邁入第9年，今年以「春到、福到、2022好運到、春節送愛活動」，共募得7800組年菜，透過新北、台北、台中及新竹等4縣市社會局，轉贈給障礙者及弱勢兒少等家庭，讓他們在歲末年終家庭團圓之際，都能感受到社會的溫暖，其中有648組贈予新北市，菜色包含紅燒獅子頭、杏鮑菇三杯雞、糖醋鮮魚排、味噌虱目魚丸湯等。

社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，家資中心的社工們為能讓服務中的案家在年前收到這份心意，連日來馬不停蹄地發送年菜，社工轉述，其中一位陳姓案家，她發現冰箱冷凍層空無一物，在放進年菜後，頓時滿了出來，案主說：「太好了，我們一家三口終於可以好好過年了！」小孩在一旁更是開心得跳起來。

社會局長張錦麗表示，感謝唐氏症基金會的善舉，基金會長年投入身心障礙者照顧服務及庇護性就業，亦承接新北市多項服務。今年春節長達9天，市府長期關注弱勢家庭的需求，這段時間已將社會各界捐贈的年菜、民生物資，透過各家資中心、社福中心、小衛星、寄養家庭等網絡，陸續轉贈給在案中的家庭，春節期間關懷不打烊，有平安袋等備急需，希望讓大家平安過好年，有任何狀況亦可撥打1999市民專線。

新北市小衛星課後陪伴照顧據點的兒少收到年菜開心得比YA。圖／新北市社會局提供
新北市小衛星課後陪伴照顧據點的兒少收到年菜開心得比YA。圖／新北市社會局提供

年菜 唐氏症

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