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春節如何不讓肥油上身？營養師教你聰明吃

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
營養師葉欣憲建議，年節期間以水果代替零食；堅果攝取量一天一湯匙為限。圖／衛福部台中醫院提供
營養師葉欣憲建議，年節期間以水果代替零食；堅果攝取量一天一湯匙為限。圖／衛福部台中醫院提供

衛福部台中醫院營養室營養師葉欣憲今天說，今年農曆新年有9天假期，滿桌好料、零食點心都是「熱量炸彈」。國民健康署統計，四成民眾過年平均發胖1.7公斤，因此分享「聰明飲食」撇步，並提醒民眾可善用身邊常見的飲食容器計算每日攝取熱量，迎接窈窕的新年。

一、年菜可增加純蔬食料理，肉類首選低脂、帶骨。年菜謹記一天至少攝取3碗蔬菜，肉類優先選用低脂瘦肉、帶骨肉、海鮮等；若無法避免，記得去皮、去肥油，可降低約90大卡的熱量攝取。

二、水果替零食、無糖茶代含糖飲料。建議白開水或無糖茶類取代含糖飲料，可用當季水果，如柑橘、葡萄、小番茄等取代牛軋糖、花生糖等年節滿桌的零食點心；堅果類零食以原味為主，份量一天一湯匙為限。

葉欣憲說，飲酒宜節制，建議男性每日以2個酒精當量為限，女性每日以1個酒精當量為限（1酒精當量為1瓶330ml啤酒，或1杯七分滿紙杯紅酒，或1/4到1/3紙杯的烈酒）。

三、增加身體活動量，飯後不要立刻坐著或躺下。過年睡到自然醒、吃飽就宅在家裡聊天，都讓活動量大幅下降。建議不妨在早晨或飯後到戶外散步10到20分鐘，能幫助消化外也能提升運動量，避免肥胖來敲門。

營養師葉欣憲提醒民眾可善用身邊常見的飲食容器，計算每日攝取熱量，迎接窈窕的新年。圖／衛福部台中醫院提供
營養師葉欣憲提醒民眾可善用身邊常見的飲食容器，計算每日攝取熱量，迎接窈窕的新年。圖／衛福部台中醫院提供

零食 酒精

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