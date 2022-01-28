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天氣不穩初一回暖 小年夜有望賞雪

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

小年夜、初一、初二山區有望降雪，春節四波天氣變化須小心！氣象局氣象預報中心技正羅雅尹指出，今年的九天春節連假的天氣變化頻率較高，最低溫會出現在除夕夜，中部以北、中南部低溫分別可達 12 度、15 度，民眾需注意保暖。

羅雅尹提醒，今年春節的氣溫呈現「先冷、稍回暖、再降溫」的變化情況，氣溫多變，且幅度不小，若民眾有南北往來，氣溫變化會更明顯，民眾返鄉、外出時需特別注意保暖。離島初二、初三早晨的中南部較容易有起霧的情況，可能會影響航班，而平地地區也可能會影響到行車安全。

最冷在小年夜

羅雅尹指出，春節天氣可分為四個階段，在小年夜前屬於第一階段，台灣受到南方雲系影響，各地都可能出現局部短暫陣雨的情況，尤其在基隆北海岸與南部恆春半島會最為明顯。第二階段為小年夜到除夕，因為冷氣團南下，氣溫會呈現下降的趨勢，並在除夕出現最低溫，但降雨機率也會降低。

第三階段則是初一到初二，因為冷氣團遠離，氣溫稍有回升，但也因為水氣移入，平地會出現零星小雨；第四階段則是初四到初六開工以後，因為鋒面通過、冷空氣再度南下，氣溫再度下滑，且降雨機率再度回升，又以北部地區最為明顯。

小年夜、初一二有望賞雪

羅雅尹指出，兩波冷氣團的強度相近，若民眾希望在連假期間賞雪，還要看水氣的分佈情況，其中以小年夜、初一、初二於 3000 至 3500 公尺以上的山區降雪機率最高，北部的民眾有機會在合歡山觀賞到新春雪景，至於初三的降雪機率還要再觀察。

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冷氣團 春節 除夕夜

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