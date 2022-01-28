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台南關子嶺、菁寮老街年節出遊 交通懶人包一次看懂

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
春節期間台南菁寮老街預期將湧入大量遊客。記者吳淑玲／攝影
春節期間台南菁寮老街預期將湧入大量遊客。記者吳淑玲／攝影

春節連假9天風景區及熱門觀光景點預期將湧入大批遊客，尤其是台南關子嶺風景區及菁寮老街，更是知名觀光景點，每到假日吸引大量觀光人潮，白河警分局今天發布規畫交通疏導勤務，適時引導車輛，讓民眾行得順暢。

從2月1日(農曆初一)開始往關子嶺上山之172線路段，將於仙草埔路段各路口實施燈控疏導，以長時綠燈引導遊客由172線分轉大仙寺、碧雲寺或直行往關仔嶺溫泉區。中午時段逢車流增加時，將視車流開放南98線白河水庫段之替代道路分流疏導。下山車輛也將適度引導走替代道路南96-1線杭內產業道路通往國道3號高速公路白河交流道。

此外關子嶺溫泉區及水火同源風景區道路兩側全線擺設交通錐，禁止臨時路邊停車妨害交通。也提醒2月3、4等2日（農曆初三及初四）下午1時至6時，在國道3號白河交流道北上東側及西側匝道有實施「高乘載管制」，屆時請配合現場員警交通管制疏導。

後壁菁寮老街預期湧人人潮，義交與警察在南82線與南85線（菁寮老街）路口實施交通指揮，引導車輛往後廍外環道及南82線與南84線路邊停車，此外，除常態性開放富貴食堂前停車場、德馨宮廟前停車場外，後壁區公所媒合菁寮國小內（上午9時至下午4時）開放停車。

警方提醒因菁寮老街路幅狹窄，道路呈現不規則狀，請民眾提前停車，避免四面八方來的人車擠在菁寮老街路口影響交通，也提醒民眾，尊重當地住戶住的權利，停車避免與人衝突任意妄為。

白河警分局長劉其賢表示，今年春節期間維持「交通順暢」是努力目標，提醒民眾出門前詳細檢查車輛，遵守交通規及遵照警方之指揮引導，配合餐廳及景點實聯制措施，落實防疫，快樂出遊保護好自己與他人。

春節期間台南菁寮老街預期將湧入大量遊客。記者吳淑玲／攝影
春節期間台南菁寮老街預期將湧入大量遊客。記者吳淑玲／攝影
春節期間菁寮老街停車指引。圖／警方提供
春節期間菁寮老街停車指引。圖／警方提供
春節期間前往關子嶺上山的172線路段，台南學甲警分局將在仙草埔路段各路口實施燈控疏導。圖／警方提供
春節期間前往關子嶺上山的172線路段，台南學甲警分局將在仙草埔路段各路口實施燈控疏導。圖／警方提供

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