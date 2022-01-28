竹林山觀音寺、林口公所聯手 打造夢幻燈海超好拍

春節連假即將到來，竹林山觀音寺與林口區公所聯手在廟方周圍及近日新開闢完工的597公園，加裝特色燈飾，每到晚上亮燈時讓路過民眾驚呼超漂亮，公所表示，民眾白天可來賞花看美景，晚上還可欣賞特色燈飾。

竹林山觀音寺周邊種滿櫻花，每年約在2月下旬至3月為最大花期。竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，寺廟以往在春節前都會裝置應景花燈來迎接新年的到來，今年首次新增了許多以往沒有的各式燈飾來點綴寺廟及廟前的公園綠地，採用了LED燈、五角星星燈、流星燈、七彩漸變燈、四彩串燈等特殊燈飾來裝設，總計約有13種類型的燈款，

黃火旺說，以往花燈僅在除夕至正月十五擺設，時間較為短暫，現今的規劃為固定擺設，且現在寺廟周圍的櫻花正逢花期，已經可以看到幾株櫻花正在綻放，民眾不管是搭配白日的陽光或夜間的燈景，都可以看到不同的美景。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，位在林口竹林山觀音寺旁的597公園目前尚未命名，名稱是以土地名稱竹林段597地號暫稱，這塊地占地約800平方公尺，在開闢前雜草叢生，常被過路民眾丟棄各種垃圾。

菁湖里長林益興建議將這塊地進行綠美化整理，裡面種植了山櫻花、熊貓仙丹以及炮竹紅，隨著季節更替民眾可以觀賞到各式花卉怒放的美景，後續也將交由林益興進行公園內部的認養清潔維護。