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福虎安康迎新年！台中榮總與惠康基金會聯手送暖
農曆春節將至，台中榮總與惠康基金會攜手合作推出春節溫馨送暖活動，由台中榮總院長陳適安、社工室主任莊李和與志工隊為病患與家屬送上用淘氣可愛小虎包裝著的「大吉大利」橘子，祝福他們「福虎安康」，並向醫護致敬，感謝醫護在春節期間堅守崗位。
農曆春節家戶團圓，醫院中仍有病患與家屬，以及第一線的醫護人員必須留在醫院度過年。陳適安在過年前領軍慰問病患、家屬，以及第一線的醫護人員，送上「大吉大利」橘子關懷，並特別親自慰訪多名榮民遺眷及弱勢民眾並致贈關懷紅包。
67歲的滕姓女病患說，收到院長陳適安致贈的春節紅包特別感動，由於退化性脊椎關節炎讓她困擾不已，經過骨科的手術後已見好轉，院長一一垂詢並叮囑在旁的醫護人員，務必細心照顧，讓病人盡快返家過年。
社工室主任莊李和說，台中榮總春節溫馨送暖活動不僅動員志工投入，更感謝財團法人台中市私立惠康社會福利基金會全力贊助，讓醫護同仁與志工團隊能將祝福傳遞給每位與疾病搏鬥的病人及家屬，共同祈求新的一年平安康泰。
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