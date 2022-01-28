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備戰春節連假車潮 花蓮警規畫9天交通疏導專案

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市區春節連假車多，花蓮警分局針對市區車多路段規畫交通疏導措施。圖／花蓮警分局提供
花蓮市區春節連假車多，花蓮警分局針對市區車多路段規畫交通疏導措施。圖／花蓮警分局提供

9天春節假期即將來臨，因應車潮，公路總局規畫交通災峰時段蘇花改大客車優先通行措施，沿線部分路段將開放大客車行駛路肩；花蓮警方也規畫專案，在重要路段和景點實施疏導，至於花蓮市區重要路口已擺放交通錐及伸縮連桿，禁止左轉，避免造成回堵。

花蓮最北端的新城警分局迎接返鄉車潮，從1月29日連假首日起，一連9天規畫交通疏導專案，針對台9線蘇花改、台8線中橫公路、台14甲線及七星潭風景區等重要路段、路口，設置35處定點與機車巡邏疏導崗哨。

新城警分局指出，連假期間交通尖峰時段，公路總局將在蘇花改沿線的宜蘭蘇澳及花蓮崇德推出大客車優先通行措施，1月29日至2月3日凌晨5時至下午5時為蘇澳南向大客車優先道，2月4日至6日為崇德北向，實際執行時間將視車流狀況調整。

此外，宜蘭蘇澳至東澳、宜蘭南澳至花蓮和平，以及花蓮和中至和仁3個路段，部分時段開放遊覽車及公路（市區）客運行駛路肩，1月29日至31日清晨5時至下午1時為南向，2月1日至3日凌晨4時至下午5時為雙向，2月4、5日兩天上午11時至晚間8時為北向。開放客運行駛路肩的同時，宜蘭蘇澳至花蓮崇德間禁行21公噸以上大貨車。

花蓮市金三角商圈是交通熱區，每逢連假湧現大批人潮，尤其中午用餐、晚間逛街時段，車流量大，容易造成行車緩慢，花蓮警分局針對車多路段採取全線同步控燈方式，機動疏導車流，並規畫連假期間在中山路與節約街口、中山路與大同街口、中山路自重慶路至北濱街口、中正路自民意街至新港街口，擺設交通錐及伸縮連桿，彈性調整禁止車輛左轉、禁止沿線支道車輛穿越及左轉，避免造成回堵。

花蓮縣新城警分局9天連假在蘇花改、中橫等公路及重要交通景區規畫疏導崗哨。圖／新城警分局提供
花蓮縣新城警分局9天連假在蘇花改、中橫等公路及重要交通景區規畫疏導崗哨。圖／新城警分局提供

花蓮 連假 蘇澳

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