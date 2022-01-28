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採買年貨交易熱絡！ 魚、肉、水果零售價揚 蛋缺貨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
零售雜貨店公告消費者，現階段雞蛋缺貨中。圖／取自蔬果行粉絲團
零售雜貨店公告消費者，現階段雞蛋缺貨中。圖／取自蔬果行粉絲團

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

北農今日交易量2118公噸，蔬菜每公斤平均批發價25.5元，市況因到貨量增加持續拍賣中，承銷人購買意願持穩，買氣尚可，交易市況尚稱平順，各菜種行情漲跌互見。

根據北農統計，品質最好的高麗菜（上價）每公斤平均批發價16元、大白菜17元、小白菜15元、青江菜20元、菠菜22元、A菜11元、地瓜葉20元；以上各葉菜下價每公斤平均批發價5元。

在新北傳統市場，山茼蒿、龍鬚、青松、空心、韭菜、韭菜花3樣50元；芥藍花、水蓮、秀珍菇、糯米椒、絲瓜、大黃瓜、A菜心3樣100元；四季豆、醜豆、荷蘭豆、甜豆、皇帝豆、青豆仁、台灣玉米筍（剝殼）、鮮香菇每樣50元；鵝白、大陸妹、青江、大白菜、刈菜、刈仁、大白菜、傳統南瓜、樹薯（刈吉）一斤25元；土A菜、茼蒿、紅鳳菜、馬鈴薯、紐西蘭洋蔥一斤35元；選擇多樣，價格實惠。

但水果因應拜拜需求，價格翻漲；根據北農統計，今日交易量936公噸，每公斤平均批發價58.8元；品質最好的蜜棗每公斤平均批發價150元、釋迦106元、草莓270元、火龍果110元、蓮霧155元；春節應景的柑橘類，茂谷柑每公斤平均批發價72元、桶柑78元都處於高價位。

春節送禮用的水果禮盒外，水果零售價格溫室小番茄每盒100、日本蜜蘋果一個40、美國蜜蘋果一個25、韓國水梨一個50、台灣葡萄一包60、台中香蕉一斤45、黑柿木瓜一斤30、芭樂一斤65、雪麗蜜棗一斤90、桶柑一斤35、茂谷柑7顆100元、空運櫻桃一斤300元。

根據中央畜產會統計，豬肉每公斤平均批發價（不含冷凍）78.12元，拜拜使用指標性禽肉紅羽土雞，每公斤平均批發價45元，和往年過年前相比，紅羽土雞的批發價格相對平實，但零售依舊漲翻天，土雞腿一隻依舊賣到190至200元。

至於目前北部缺貨的雞蛋，因為政府要求凍漲，每台斤平均批發價34.5元；不僅大賣場買盒裝蛋要碰運氣，即便能買到，盒裝蛋價比過去平均上漲10至15元；至於零售雜貨店散蛋價格，每台斤58、60元都有人賣；有的商家直接掛出告示，「土雞蛋、白殼雞蛋目前缺貨中。」

應景水果春節前出現節慶行情，送禮交易熱絡，價格相對高點。記者彭宣雅／攝影
應景水果春節前出現節慶行情，送禮交易熱絡，價格相對高點。記者彭宣雅／攝影
應景水果春節前出現節慶行情，送禮交易熱絡，價格相對高點。記者彭宣雅／攝影
應景水果春節前出現節慶行情，送禮交易熱絡，價格相對高點。記者彭宣雅／攝影

北農 春節 雞蛋

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