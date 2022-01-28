udn「福虎迎春」送萬元紅包虎你花！

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

2022-01-28 09:35