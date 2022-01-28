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udn「福虎迎春」送萬元紅包虎你花！
揮別2021迎來2022虎年新氣象，跨年活動過後，最讓人期待就是歡慶農曆新年了！不僅可以和家人、朋友歡聚同樂，紅包在華人文化中更是不能遺漏的祝福。今年聯合新聞網也推出「福虎迎春」同樂活動，即日起至2月13日，只要下載udn News APP並至活動頁面登入會員，即有機會獲得萬元百貨即享券！
農曆新年，是華人文化中最重要的傳統節慶，全家大小齊聚一堂象徵團圓，一同揮別過去，並帶著滿滿活力與希望迎向未來。春節期間不管是街道、百貨及餐廳都充滿各式各樣慶祝新春的氣息，逢人一句「新年快樂 虎年行大運」就是最佳問候。今年為了歡慶虎年到來，聯合新聞網特別準備了大紅包要回饋給廣大讀者們，感謝大家的支持，並替今年開啟美好新氣象。
即日起至2/13日止，只要下載udn News APP並參加「福虎迎春」活動，即可獲得抽獎資格。活動結束後將統一抽出幸運得獎者，送出大獎萬元百貨即享券，陪伴您歡度熱鬧的春節，趕緊把握機會參加活動，免費帶走萬元紅包虎你笑嗨嗨！
活動步驟
2. 開啟並點選左上角三條線側欄至「福虎迎春 送紅包！」活動頁面
3. 登入會員，參加活動，期待中獎！
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