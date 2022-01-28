春節連假4階段變天！ 最冷探12度、這3天高山可望降雪

今年春節特別長，前後有九天。中央氣象局說，天氣大致可以分為四階段，分別是明天「轉冷有雨」、小年夜到除夕「冷意相伴」、初一到初二「偶雨有霧」、初三到初四「雨增溫降」。受到大陸冷氣團影響，除夕清晨最冷低溫下探12度。小年夜、初一、初二高山有望降雪。

氣象局今天舉辦111年春節天氣記者會。氣象局技正羅雅尹說，今年連假長達九天，天氣系統變化頻繁，先是大陸冷氣團報到，初一、二回溫但水氣增加，初三、四又有鋒面跟冷空氣再度南下，甚至不排除影響到初六。

羅雅尹說，今天受到南方雲系北移影響，各地轉局部陣雨，明天降雨持續，北邊冷高壓也再南下，感受上更為濕冷。

羅雅尹說，小年夜到除夕北邊冷高壓大陸冷氣團影響，各地偏冷，且愈往北愈冷，但降雨有緩和。中南部轉為多雲到晴，迎風面北部、東半部還是有局部降雨。

羅雅尹說，初一、初二轉為偏東風，冷氣團減弱溫度略微回升。華南又有雲雨區移動上空，水氣開始慢慢增加。各地都有降雨，北部、東半部、中南部山區有雨外，中部平地也會出現飄雨，南部則雲量增多。

羅雅尹說，初三、初四水氣又增加，鋒面通過，緊接著冷空氣南下影響，天氣變化快，中部以北、東半部降雨機率提高。冷空氣會延續影響到初五甚至初六，不過水氣有減少趨勢。

溫度部分，羅雅尹說，明天是降溫過程，除夕清晨氣溫最低，中部以北12到14度，南部、東部14到15度。除夕白天高溫略微回升，不過北部、東半部要到初一、二才會略為回溫，初三又再度下降。外島天氣趨勢則與本島類似，馬祖8到12度，金門12到16度，澎湖15到18度。