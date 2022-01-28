快訊

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節連假4階段變天！ 最冷探12度、這3天高山可望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
春節天氣可分為四階段。圖／取自氣象局直播
春節天氣可分為四階段。圖／取自氣象局直播

今年春節特別長，前後有九天。中央氣象局說，天氣大致可以分為四階段，分別是明天「轉冷有雨」、小年夜到除夕「冷意相伴」、初一到初二「偶雨有霧」、初三到初四「雨增溫降」。受到大陸冷氣團影響，除夕清晨最冷低溫下探12度。小年夜、初一、初二高山有望降雪。

氣象局今天舉辦111年春節天氣記者會。氣象局技正羅雅尹說，今年連假長達九天，天氣系統變化頻繁，先是大陸冷氣團報到，初一、二回溫但水氣增加，初三、四又有鋒面跟冷空氣再度南下，甚至不排除影響到初六。

羅雅尹說，今天受到南方雲系北移影響，各地轉局部陣雨，明天降雨持續，北邊冷高壓也再南下，感受上更為濕冷。

羅雅尹說，小年夜到除夕北邊冷高壓大陸冷氣團影響，各地偏冷，且愈往北愈冷，但降雨有緩和。中南部轉為多雲到晴，迎風面北部、東半部還是有局部降雨。

羅雅尹說，初一、初二轉為偏東風，冷氣團減弱溫度略微回升。華南又有雲雨區移動上空，水氣開始慢慢增加。各地都有降雨，北部、東半部、中南部山區有雨外，中部平地也會出現飄雨，南部則雲量增多。

羅雅尹說，初三、初四水氣又增加，鋒面通過，緊接著冷空氣南下影響，天氣變化快，中部以北、東半部降雨機率提高。冷空氣會延續影響到初五甚至初六，不過水氣有減少趨勢。

溫度部分，羅雅尹說，明天是降溫過程，除夕清晨氣溫最低，中部以北12到14度，南部、東部14到15度。除夕白天高溫略微回升，不過北部、東半部要到初一、二才會略為回溫，初三又再度下降。外島天氣趨勢則與本島類似，馬祖8到12度，金門12到16度，澎湖15到18度。

降雪部分，羅雅尹說，小年夜、初一、初二不排除3000公尺以上高山有下雪機率。此外留意初二、初三中南部有霧，金馬濃霧同樣影響能見度。

氣象局針對春節連假天氣做叮嚀。圖／取自氣象局直播
氣象局針對春節連假天氣做叮嚀。圖／取自氣象局直播
春節期間天氣重點。圖／取自氣象局直播
春節期間天氣重點。圖／取自氣象局直播
春節期間天氣叮嚀。圖／取自氣象局直播
春節期間天氣叮嚀。圖／取自氣象局直播

冷氣團 除夕

延伸閱讀

春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

一張圖看懂9天春節連假天氣 彭啟明：除夕、初四後適合出遊

東北季風增強全台有雨 29日大陸冷氣團影響轉濕冷

春節連假 台中公車除夕至大年初五調整班次

相關新聞

隔離202天用鏡頭帶粉絲玩日本 旅遊版主團購飆兩千萬

這是一個從導遊、網路作家，到成為旅行社老闆，再因疫情衝擊，迅速轉型為團購主，卻仍能牢牢抓緊大群鐵粉的故事。

重鬱症沒病識感 依賴安眠藥拒絕就醫怎麼辦？

陪伴憂鬱或焦慮的家人，不管平和或尖銳，都不是你的問題，你只要做到兩件事：傾聽和陪伴，就很有力量。針對不願就醫，嚴重失眠依賴安眠藥的長輩，醫師建議家屬嘗試3個方法。讓憂鬱或焦慮者接受治療，對家人而言也會是一種治療。

採買年貨交易熱絡！ 魚、肉、水果零售價揚 蛋缺貨

春節即將到來，市場賣場滿滿過年節慶行情，肉品，水果價格在相對高點，唯有葉菜類相對平實；整體而言買氣暢旺、交易熱絡。

春節連假兩波強冷空氣襲台 彭啟明：除夕清晨最冷

今天開始天氣轉變。天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，目前位於南海的低壓系統，發展不大起來，但外圍...

9天連假怎麼過 花蓮門諾醫院建議飲食保健之道

今年春節連假長達9天，因疫情影響民眾旅遊甚至出門拜訪親友的意願，不少人選擇在家耍廢、追劇、滑手機，花蓮門諾醫院建議不要久...

唐氏症基金會募集648份年菜 受贈者驚喜：能過好年了

財團法人中華民國唐氏症基金會響應新北好日子愛心大平台，於農曆年前募集年菜，並致贈648份鴻福海陸小套餐，市值57萬多元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。